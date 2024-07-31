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В жилмассиве "Ак-Ордо" проводится капитальный ремонт трех улиц

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По линии МП "Бишкекасфальтсервис" подрядными организациями ведутся работы в жилом массиве "Ак-Ордо" по улице Садыр Аке, Акак и Дуйшобаева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, по улице Садыр Аке работы по капитальному ремонту дорог проводятся между улицами Каркыра и Тагай-Бий. В ходе работ будет организован тротуар и парковочное место, планируется установка ирригационной системы.

Также начали капитальный ремонт улицы Акак между улицами Каркыра и Садыр Аке. На объекте ведутся работы по сносу заборов и перенос столбов. В скором времени начнутся работы по установке бордюров.

Кроме того, по улице Т. Дуйшобаева ведутся работы по капитальному ремонту дороги между улицами Тагай-Бий и Көк-Жайык. Специалисты завершили работу по разработке грунта. На данный момент ведутся подготовительные работы по установке ирригационной системы и бордюров. На данном отрезке улицы будет не только новая дорога, но и новый тротуар с ирригационной системой.

Мэрия просит горожан при возникновении дополнительных вопросов касательно проводимых работ муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис" обращаться по WhatsApp на номер: 0755 41 98 41.


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URL: https://www.vb.kg/438676
Теги:
Бишкек, ремонт дорог, жилмассив
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