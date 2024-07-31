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За поборы со студентов ГКНБ задержан декан КУМУ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР 26 июля 2024 года задержан декан гуманитарно-педагогического факультета Кыргызско-Узбекского международного университета в Оше У.И.С. за систематические поборы со студентов на госэкзаменах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следует отметить, что ранее в рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки) был задержан заместитель декана гуманитарно-педагогического факультета Ош КУМУ Д.у.Д., с водворением в СИЗО ГКНБ КР сроком на 2 месяца.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, установлена причастность к данной коррупционной схеме декана указанного факультета У.И.С., который также был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на двое суток в порядке статей 96, 97 УПК КР.

ГКНБ КР призывает сообщать об имеющихся фактах коррупции, взяточничества в системе образования".


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URL: https://www.vb.kg/438684
Теги:
вуз, задержание, Ош, студенты
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