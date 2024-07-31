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ГКНБ задержан бывший директор Центра образования Араванского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлены факты злоупотребления должностным положением с целью получения материальных выгод в районном центре образования Араванского района Ошской области.

Установлено, что бывший директор Центра образования Араванского района А.Ш.Ж., вступив в преступный сговор с бухгалтером данной организации С.У.Б. и с представителем ОсОО Т.Г. в июне 2022 года провели фиктивный тендер по государственной закупке с условием передачи 10% (отката) от суммы государственного заказа т.е. от 2 099 100 сомов.

Проведенным аудитом установлен ущерб республиканскому бюджету в размере 753 565 сомов.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР бывший директор Центра образования Араванского района А.Ш.Ж.. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/438685
Теги:
Араванский район, задержание, образование, ГКНБ
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