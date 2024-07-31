США пытаются поймать спецслужбы постсоветских стран на живца?

В новых геополитических реалиях, возникших после февраля 2022 года, Центральная Азия быстро приобрела статус региона, способного влиять на глобальные процессы. В первую очередь это касается отношений между Западом и Востоком, между Россией, Ираном и Китаем с одной стороны и США, Японией и Европейским союзом – с другой, пишет издание Asia-today.news.

Неожиданно для себя Центральная Азия вновь стала площадкой для "большой игры" – так уже бывало в XIX веке, когда разворачивалось соперничество Российской и Британской империй за Туркестан. Но сегодня ставки намного выше, речь идёт, ни много ни мало, о победе в будущей войне за планетарное доминирование и переустройство миропорядка. Тот, кто получит символические "ключи" от Центральной Азии, в ближайшие десятилетия будет иметь стратегическое преимущество над соперником.

Этот расклад отлично видят в Вашингтоне и потому усиливают американскую дипломатическую активность в обширном и богатом ресурсами регионе, который можно обозначить общим термином: азиатские постсоветские республики. Организация всевозможных международных и двусторонних конференций, приглашение на учёбу, помощь чиновникам в изучении английского языка, раздача тысяч грантов неправительственным структурам – это лишь небольшая часть работы по вовлечению Центральной Азии на западную орбиту.

Но проникновение в ту или иную страну через создание сети представителей "гражданского общества" – путь долгий и не очень надёжный. Куда вернее сразу получить контроль над силовыми структурами того или иного государства через их интеграцию в борьбу с реальной или выдуманной угрозой. Например, с проблемой незаконной миграции.

Так, средства массовой информации Соединённых Штатов в последние месяцы усиленно педалируют тему массовой миграции из стран Центральной Азии. Журналисты, в частности, ссылаются на мнение сенатора-республиканца от штата Монтана Стива Дэйнса, который заявил на пресс-конференции, что некий "высокопоставленный чиновник" предупредил его о 50 тысяч нелегалов, а также о "спящих ячейках террористов" из Центральной Азии.

Информационный маховик далее раскручивает канал CBS, напоминающий, что восемь граждан Таджикистана были арестованы в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. По данным канала, эти лица подозреваются в связях с ИГИЛ, хотя конкретных данных о подготовке терактов пока нет. Тем не менее, Объединённая оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом (Joint Terrorism Task Force) уже начала соответствующее расследование. По словам источников, за арестованными таджиками следили и проверяли их переписку в соцсетях. Американские силовики подозревают, что некоторые из них имели контакты не только с ИГИЛ, но и с организаторами масштабного мартовского теракта в московском развлекательном комплексе "Крокус Сити Холл", унёсшем жизни 145 человек.

Под подозрением находятся и граждане Узбекистана. Канал CNN приводит пример, когда контрабандист, уличённый в возможных связях с ИГИЛ, помог группе мигрантов из Узбекистана въехать в США через Мексику. А до этого, по информации CNN, ещё одна группа узбекских мигрантов попросила убежище на южной границе США. Есть предположение, что некоторые из них – сторонники религиозных исламских структур радикального толка. В связи с этим срочный секретный доклад был разослан высшим должностным лицам США, включая членов команды президента Байдена. В докладе говорится об "уязвимости" страны перед угрозой наплыва мигрантов с азиатских территорий постсоветского пространства. Дело в том, что часть из них имеет российское гражданство и обладает опытом подпольной террористической деятельности. В докладе упоминаются не только уроженцы Таджикистана и Узбекистана, но также этнические киргизы, туркмены и казахи.

Что же стоит за всей этой, явно скоординированной, кампанией? Ряд экспертов видят в ней отголоски американской предвыборной борьбы, в которой тема незаконной миграции является козырем в колоде республиканцев. Однако более опытные политологи смогли разглядеть, в серии публикаций в ведущих СМИ Америки, признаки многоходовой операции американских спецслужб по получению доступа к работе своих коллег из среднеазиатских стран. Судите сами: "выявив" на своей территории нескольких "потенциальных террористов" из Таджикистана или Узбекистана, силовики США быстро выйдут на контакт со спецслужбами соответствующих государств. Далее в ход пойдут страшилки о возможной опасности, исходящей как от задержанных, так и от оставшихся на родине "спящих агентов". Чтобы купировать эти грозы, из Вашингтона будут предложены схемы, включающие всевозможную "координацию", "информационную помощь", "обмен данными". Это чем-то напоминает рыбную ловлю методом "на живца". Когда наживка будет проглочена, ФБР и ЦРУ получат полный доступ к работе силовых органов другого государства. А там уже рукой подать до высших сфер госуправления – правительства и парламента.

Как говорится, дёшево и сердито!