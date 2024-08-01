Маленькой Эркеайым снова нужна наша помощь

Маленькой Эркеайым с нейробластомой по итогам трех курсов высокодозной химии провели диагностику и меняют план лечения. Курсы дали положительную динамику лечения, поэтому сейчас малышке назначают четвертый курс высокодозной химии, а далее необходимо начинать иммунотерапию. Об этом мать ребенка сообщила в соцсетях.

"По предварительным расчетам требуемая сумма на подготовку и проведение иммунотерапии составляет - $391600

Как вы помните, за первые два курса нам выставляли счет на 25500 долл, но по итогу мы оплатили 42500 долл, так как были вливания препаратов, бактериальная инфекция и прочие побочные эффекты из-за которых были дополнительные расходы на лечение.

Нас очень затрудняет тот факт, что сумма увеличилась с огромной до ещё более высокой, но мы верим в то, что среди вас много тех, кто молится и верит в полное исцеление нашей малышки. Верим, что вы сопереживаете нашей беде и во всем готовы помочь спасти Эркеайым.

Пожалуйста, мы просим вас о максимальном репосте, любой материальной и информационной помощи, чтобы как можно больше добрых и отзывчивых людей могли узнать и помочь спасти жизнь Эркеайым.

Пусть ваша доброта вернётся к вам многократно.

Аллах ыраазы болсун!", - написала ее мама.

Реквизиты для помощи девочке:

МБАНК

996 505 240 681

Бектемирова Асель (тетя)

О!Деньги (можно как единицы)

0505 240 681

Бектемирова Асель (тетя)

ЭЛСОМ

0505 240 681

Бектемирова Асель (тетя)

ОПТИМА БАНК (VISA)

0505 240 681

4169 5853 5253 4803

Бектемирова Асель (тетя)

ЭЛКАРТ

9417 7489 4371 9213

Бектемирова Асель (тетя)

КАСПИ

+7 705 896 8493

4400 4302 0746 5888

Asel Bektemirova (тетя)

СБЕРБАНК

2202 2023 9848 1733

Маметова Алтынай Садыкжановна (тетя)

Zelle

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Arstanbek Bektemirov (дядя)

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