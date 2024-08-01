Только опыт и технологии нейтрализуют радиоактивное наследие Кыргызстана

Кыргызстан - страна с радиоактивной историей. У нас, в Майлуу-Суу, даже есть соответствующий музей - единственный в единственный в своем роде в Центральной Азии музей истории города и уранового наследия Кыргызстана. Здесь представлены архивные материалы об уранодобывающей промышленности нашей страны, рухнувшей вместе с распадом Советского Союза.

Музей открыли два года назад при поддержке ОБСЕ, ПРООН, мэрии Майлуу-Суу, Министерства чрезвычайных ситуаций и другими партнерами в рамках проекта Европейского Союза "Взаимодействие с заинтересованными сторонами для восстановления уранового наследия в Центральной Азии". А в начале этого года его экспозиция пополнилась двумя скульптурными арт-объектами "Сияющий свет" и "Сбалансированный свет". Памятные композиции установлены в рамках сотрудничества "Росатома" и Министерства чрезвычайных ситуаций.

Нужно отметить, что российская государственная корпорация "Росатом" является ключевым партнером Кыргызстана, да и, пожалуй, всех остальных стран Центральной Азии в части работы по нейтрализации радиационного наследия региона.

В нашей республике программа по реабилитации радиоактивных объектов проводится с 2012 года. Работа началась с хвостохранилища в селе Каджи-Сае Иссык-Кульской области. Рекультивация там уже полностью завершена, как и на хвостохранилищах "Талды-Булак" и "Как" в селе Мин-Куш Жумгальского района Нарынской области.

Кроме того, в настоящий момент "Росатом" реализует в Кыргызстане проекты рекультивации земель на хвостохранилищах "Дальнее" и "Туюк-Суу" (оба также расположены в селе Мин-Куш). Их планируют завершить в конце 2024 года.

Также в марте 2024 года стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил проект российско-кыргызского межправительственного соглашения о сотрудничестве при реабилитации территорий КР, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств. Вопросами реабилитации продолжит заниматься госкорпорация "Росатом". Все работы будут проводиться за счет российской стороны. Всего на территории Кыргызстана предстоит законсервировать 86 объектов, работа рассчитана на ближайшие лет двадцать.

"Это вопрос [рекультивации хвостохранилищ] рассматривается не один десяток лет, и, безусловно, без донорской помощи его невозможно решить. Тот же "Росатом" в лице Российской Федерации уже предлагает эти решения, насколько я помню, более 12 лет. И учитывая опыт компании, учитывая специфику ее деятельности и то, что она готова взять на себя определенные финансовые обязательства, безусловно, это, наверное, все-таки ключевой фактор, потому что такие предложение от России были. И насколько я помню, ЕС пытался заниматься этим, обсуждалось финансирование, мониторинг состояния хвостов проводили. Но особых продвижений все-таки не было, потому что этот вопрос возник не вчера, это еще с 40-50 годов. Но Советский Союз за этими всеми объектами следил, и они находились под соответствующей защитой", - отмечает эксперт Игорь Шестаков.

Он напомнил, что на месте хвостохранилищ с 90-х годов жители добывали цветные металлы, естественно, зараженные.

"Поэтому это, в принципе, вопрос ключевой для экологической безопасности и охраны здоровья кыргызстанцев. С учетом того, что "Росатом" сейчас готовит реализацию стратегических проектов по строительству АЭС в Кыргызстане, полагаю, что, конечно, необходимо воспользоваться теми предложениями, которые делает эта российская компания. Учитывая отсутствие необходимого количества бюджетных денег у Кыргызстана на рекультивацию всех этих опасных объектов сами мы это, конечно, сделать не сможем", - говорит Шестаков.

Необходимо отметить, что российские разработки в сфере нейтрализации радиоактивных отходов на сегодня являются самыми передовыми в мире. Эти технические решения позволяют не только привести полностью в безопасное состояние старые хвостохранилища, но и обеспечить позитивный транснациональный эффект от рекультивации.

РФ предлагает способы рекультивации, исключающие риск вымывания опасных веществ из старых отвалов, что гарантирует сохранение чистоты (по крайней мере, от радиационного загрязнения) грунтовых вод и центральноазиатских рек, чье русло пролегает по странам Центральной Азии. Такой щепетильный подход оказывает позитивное влияние на экологическую ситуацию во всем регионе.

Так, например, эксперты "Росатома" разработали метод дезактивации металлических отходов, используемый при подготовке и ликвидации ядерных и радиационно-опасных объектов. Он включает предварительную очистку нержавеющей стали в кислотных растворах с добавлением комплексообразующих веществ, а затем плавку в индукционной печи с флюсом. В процессе предварительной дезактивации радиоактивность материала, отправляемого на переплавку, снижается в 350–5300 раз.

А в научно-исследовательском центре "Курчатовский институт" создали проект мобильных малогабаритных установок плазменной переработки отходов (ММУППО) производительностью 5–7 тысяч тонн в год.

Сама технология создана в Курчатовском институте еще в 1990-х годах и успешно апробирована (например, в МосНПО "Радон" и на Нововоронежской АЭС). Ее главное преимущество по сравнению с мусоросжиганием - экологическая чистота. Под действием экстремально высоких температур отходы разлагаются без выделения в окружающую среду токсичных веществ. А их неорганическая часть окисляется до шлака, который может использоваться в качестве строительного материала и не требует особых условий хранения.

Еще один плюс малогабаритных установок плазменной переработки отходов - "всеядность" к различным видам мусора, включая низко- и среднерадиоактивный.

На сегодня только Россия предоставляет Кыргызстану свой самый продвинутый опыт в части противостояния угрозе разрушения радиоактивных захоронений. Очевидно, что без помощи нашего стратегического партнера нам будет крайне сложно разобраться с этим вопросом и решение проблемы кроется только в тесном взаимодействии с РФ, обладающей всеми необходимыми технологиями и квалифицированными кадрами, а также доброй волей и стремлением помочь братской стране.