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Вернуть "МИР": почему российские платежные карты важны для Кыргызстана

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В июле 2024 года доля отказов в платежах через банки стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, выросла до 30%, что свидетельствует о проблемах с транзакциями. Это стало результатом ужесточения банками комплаенс-процедур на фоне угрозы применения в отношении финансово-кредитных учреждений вторичных санкций со стороны США. Теперь в банках требуют еще больше документов и разъяснений от компаний. Среди запрашиваемых данных - информация о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и деталях сделки.

Это привело к тому, что средний срок проведения платежей увеличился до двух недель, что создает дополнительные сложности для бизнеса и торговых отношений в регионе.

При этом, страх финансовых институтов перед санкциями бьет не только по бизнесу, но и по простым людям. Не для кого ни секрет, что Кыргызстан сильно зависит от поступления денежных переводов от трудовых мигрантов.

Только за последние два года, 2022-2023, наши экспаты в России перевели в Кыргызстан $5 млрд 470 млн, что на 20,46% больше, чем накопленный внешний долг за все годы независимости. Эти деньги попадают в экономику в виде потребительских расходов, тем самым выполняя сразу несколько функций, в том числе, поддерживают покупательскую способность граждан и стимулируют экономику за счет внутреннего потребления.

И это речь только о деньгах, которые поступили по система быстрых переводов. До апреля этого года в стране также активно использовали карты "МИР". Их, как правило, трудовые мигранты открывали своим родственникам в Кыргызстане, чтобы осуществлять переводы в этой системе. Кроме того, российские карты активно использовали пенсионеры-кыргызстанцы с двойным гражданством - получали на них свои пенсии.

В Кыргызстане "МИР" появился в 2019 году, и с того времени популярность этих карт в стране только росла. Однако, пик востребованности на "МИР" пришелся на 2022 год, когда в страну хлынул поток релокантов. Тогда по этим картам внутри страны было проведено 595,2 тысячи операций, что почти в 7 раз превысило показатель предыдущего года. А сумма оплаченных российскими картами товаров и услуг в отечественных торговых предприятия, с 13,6 млн сомов выросла до 843,4 млн сомов. Еще 1 млрд 757,1 млн сомов с карт "МИР" сняли наличными. То есть использование карт российской платежной системы дополнительно влило в экономику еще около $30 млн.

Обслуживание карт "МИР" в КР было удобным и выгодным для страны. Однако Запад, который на словах всячески радеет за благополучие республики, решил, что это слишком хорошо для нас. Даром, что совсем недавно дипломаты из США и ЕС, наезжавшие в Бишкек с бесконечными увещевательными миссиями, уверяли, что уважают решение суверенного Кыргызстана сохранить нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. И выражали понимание того, насколько губителен для нашей страны даже не разрыв, а просто охлаждение отношений с Россией.

Впрочем, все заверения западных партнеров оказались предсказуемо лживыми. Американцам и европейцам безразличны судьбы кыргызстанцев и Кыргызстана. Им важны собственные цели и, чтобы достичь их, они пойдут на все. В итоге слова понимания сменились откровенными угрозами введения санкций и беспрецедентным давлением на финансовую систему республики с целью прекратить использование карт "МИР" на нашей территории.

И им удалось. В апреле коммерческие банки Кыргызстана отказались от обслуживания "МИР". При этом если влияние использование этих карт на нашей территории на исход военного конфликта надуманно, то урон от прекращения работы "МИР" в Кыргызстане мы получили вполне реальный. Те же $30 млн, которые недополучила наша экономика. И это только материальная часть вопроса, сколько косвенного вреда это принесло, никто не оценивал.

"По сути использование карт "МИР" в Кыргызстане не имело никакого влияния на мировую финансовую систему. Это слишком небольшие суммы с этой точки зрения. Но для нашего Кыргызстана - это было существенно. Это было важно для наших трудовых мигрантов, которые находятся в России и для их семей здесь. В целом у нас очень тесные связи с РФ, у многих кыргызстанцев есть родственникам там, и наоборот. И запрет на использование этих карт сильно ударило именно по этой категории наших граждан. Для них сейчас все усложнилось", - говорит экс-депутат Евгения Строкова.

Строкова считает, что главная цель, которую преследовали на Западе - это вбить клин между нашими государствами, нашими гражданам.

"Это вмешательство в наши внутренние дела. И очень плохо, что мы позволили им это сделать. Этого нельзя было допускать", - заключила она.

Но мы и так понимаем, что значило для нашей страны использование российских карт. Сам глава кабинета министров Акылбек Жапаров в начале апреля заявлял, что наша страна больше России заинтересована в возобновлении обслуживания карт "МИР", так как в основном ими пользуются наши мигранты, находящиеся в России. А это без малого - 1 млн человек.

А поскольку это так, руководство наших стран сегодня ищет решение для возвращения "МИРа" в КР. Одним из таких может стать открытие на территории нашей республики филиалов российских банков. Об этом на заседании межправительственной комиссии в Красноярске говорил Акылбек Жапаров. По его словам, появление у нас в стране филиалов "Сбербанка", "ВТБ", "Газпромбанка" и других может стать первым шагом к "перезапуску" карты "МИР" у нас.

Пока этот вопрос не решен, однако все прекрасно осознают, что карты "МИР" играют существенную роль в торгово-экономических отношениях между Кыргызстаном и Россией. В условиях экономических санкций и финансовых ограничений, наложенных на РФ, возобновление работы российских карт позволило бы облегчить проведение финопераций для простых граждан и представителей бизнеса, что позволило бы укрепить экономические связи между двумя странами.

Кроме того, возвращение "МИР" в Кыргызстан поможет смягчить валютные риски и обеспечить более стабильные финансовые потоки между нашими государствами. Сегодня это особенно важно в условиях ограничений на международные платежи.


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URL: https://www.vb.kg/438702
Теги:
банковский сектор, Россия, Кыргызстан
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