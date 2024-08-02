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Были ли басмачи преступниками? Мнение эксперта

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- Назгуль Абдыразакова
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Писатель Мамат Сабыров в интервью нашему изданию vb.kg рассказал о своей новой серии рассказов, посвященных басмаческому движению. Он объяснил, почему выбрал именно эту неоднозначную тему.

- Интерес к этой теме возник у меня еще в детстве, - говорит Сабыров. - В нашем селе Кашкалдак Ноокатского района жили люди, которые видели басмачей. В Ноокате действовал известный Мойдун-корбашы, и в мое детство еще были живы земляки почтенного возраста, лично знавшие его.

Писатель отмечает противоречие между официальной версией истории, преподававшейся в школах, где басмачи представлялись врагами народа, и рассказами местных аксакалов, дававших иную оценку движению.

- Повзрослев, я начал изучать исторические документы, чтобы понять суть этого движения,- объясняет Сабыров. - Cовременные оценки басмаческого движения часто страдают от крайностей - от идеализации до полного очернения. Оба варианта неверны. Нужно оценивать это явление объективно, что я и постарался сделать в своих рассказах.

Толчком к более глубокому исследованию темы стала работа над книгой о знаменитом ноокатском токмо-акыне Ботобае. Из-за того, что Ботобай выступал на мероприятиях басмачей, его произведения долгое время не публиковались.

Это заинтересовало меня, и я начал исследовать материалы в Фонде рукописей Академии наук. Но основным источником информации стали рассказы старшего поколения.

Сабыров подчеркивает сложность и неоднозначность басмаческого движения.

- Изначально целью движения было сохранение традиционных и религиозных ценностей. Оно начиналось с благими намерениями, - говорит писатель. - По разным источникам, у Мойдунбека-корбашы было от 7 до 10 тысяч сподвижников. Вначале басмачи грабили только состоятельных людей, но позже стали брать и у бедных. Нужно дать объективную оценку, указать на их достоинства и недостатки.

С писателем трудно трудно не согласиться, так как это наша история и от нее мы не должны отказываться. Если на то пошло, то даже в той же России также стали пересматривать отношение к представителям белого движения. То есть теперь Колчак, Деникин, Врангель, царская семья Романовых и так далее уже не враги, а мученики за идею. Так почему нам тоже не пересмотреть свою историю и попытаться понять наших предков, которые по той или иной причине воевали против советской власти. В конце концов причины в силу воспитания и окружающей среды могли быть самые разные. Нельзя сказать, что все были идеальным и по этой причине нужно каждую историческую личность рассматривать объективно. При этом это не касается представителей Туркестанского легиона, по отношению к которым закон должен быть неумолим.

Напомним, Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект об упрощении процедуры восстановления прав граждан СССР, репрессированных с 1918 по 1953 год. Закон касается лиц, пострадавших за политические и религиозные убеждения, а также по социальным, национальным и другим признакам.


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URL: https://www.vb.kg/438705
Теги:
книги, Кыргызстан, история
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