В пункты искусственного осеменения скота доставят жидкий азот

Республиканская племенная станция "Элита" Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики снабжает пункты искусственного осеменения республики жидким азотом и семенами высокопродуктивных племенных быков.

2 августа 2024 года выезжает специальный автотранспорт для доставки жидкого азота и семени в Таласскую, Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области.

На следующем этапе планируется доставка в Иссык-Кульскую, Нарынскую и Чуйскую области.