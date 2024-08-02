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В пункты искусственного осеменения скота доставят жидкий азот

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- Светлана Лаптева
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Республиканская племенная станция "Элита" Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики снабжает пункты искусственного осеменения республики жидким азотом и семенами высокопродуктивных племенных быков.

2 августа 2024 года выезжает специальный автотранспорт для доставки жидкого азота и семени в Таласскую, Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области.

На следующем этапе планируется доставка в Иссык-Кульскую, Нарынскую и Чуйскую области.


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URL: https://www.vb.kg/438709
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