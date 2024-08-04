Поможет ли правительство КР производителям пластиковых труб для поливов?

Представители Минсельхоза КР организовали посещение завода "Уни пласт" в селе Ленинское Аламудунского района и рассказали, что производственники этого и других заводов обратились к ним с просьбой снять НДС на ввоз полимерных материалов и других материалов, необходимых для производства систем капельного и других видов инновационного орошения..

Замглавы Минсельхоза КР Кубат Касейинов в этом вопросе поддержал производственников.

- Например, для оперативного решения животрепещущей больной темы - обеспечение питьевой водой мы хотим попросить, чтобы правительство поддержало просьбу заводов-производителей пластиковых труб для питьевой воды. Сейчас такие трубы ввозятся из-за границы, они дорогие. Наши 5 крупных заводов, которые решились производить такую продукцию на родине, завозят сырье из России, что также удорожает продукцию. Трубы становятся недоступны обычным сельским жителям", - сказал он.

Напомним, ранее министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев привел данные, согласно которым в Кыргызстане 1906 сел, из которых только 637 обеспечены чистой водой. По его словам, Минсельхозу поставлена конкретная задача - обеспечить чистой водой оставшиеся 1071 сел в ближайшем будущем.

В этой связи директор завода "Уни пласт" Болотбек Мамбеталиев отметил, что работающие в стране 5 крупных заводов вполне могли бы справится с поставленной Бакытом Торобевым задачей, если снять НДС на ввозимое полимерное сырье и еще на ряд средств, которые применяются при производстве труб.

- Производства труб для полива и питьевой воды отличаются по стандартам изготовления. Чтобы выполнить все, что необходимо, надо получать качественное сырье. Мы же не можем травить наших сограждан некачественной продукцией. Надо понимать, что такие трубы укладываются на годы. Вы спрашивали меня, в условиях постоянных селей, сходов, оползней как поведут себя наши отечественные трубы? Смогут ли они работать в наших горных условиях? Отвечаю, что справятся!", - сказал он.

Напомним, завод "Уни пласт" - крупное инновационное предприятие, работающее на рынке Кыргызстана более 15 лет. В настоящее время завод производит все виды полиэтиленовых водопроводных труб высокого качества по турецкой технологии.