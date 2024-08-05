Хочешь в России жить? Придется в армии отслужить

Госдума РФ планирует увеличить для новых граждан России срок прохождения службы в армии до двух лет и повысить призывной возраст. В Госдуме возникла инициатива сделать постановку на воинский учет условием получения российского гражданства. Парламент планирует рассмотреть эти инициативы до 5 августа, сообщает СМИ.

Все началось с того, что на минувшей неделе Следственный комитет внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Среди прочего в СК выступили за синхронизацию получения российского паспорта с постановкой на воинский учет.

Кроме того, в СК призвали обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции.

… И все же не идет из памяти трагический случай на Белгородском полигоне, когда по сослуживцам открыли стрельбу граждане Таджикистана, заключившие в Москве контракты с Минобороны. Ими оказались этнические таджики, уроженцы этой республики - 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Эсхон Амизонд.

Оба были добровольцами. Оба прибыли на военный полигон в Белгородской области для прохождения обучения 11 октября, а утром 15 октября 2022 года открыли огонь по своим сослуживцам, убив 11 и ранив еще 15 человек…

В Минобороны назвали случившийся расстрел террористическим актом. При этом причины произошедшего до сих пор не озвучены. Нет ли рисков в том, что мы даем мигранту в руки оружие?

"Многие мигранты и сейчас умеют обращаться с оружием. При их мобилизациии или направлении в зону соприкосновения с противником надо учитывать несколько вещей. Во-первых, рассредоточить их, чтобы они не смогли создавать свои общины, во-вторых - особая ответственность на командирах, которые должны за ними наблюдать. Но, с другой стороны, если взять, к примеру, Афганистан, там ведь воевали и таджики, и узбеки, и киргизы. Армия всех исправляет", - считает член Совета по оборонной политике, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всего на рассмотрении в Госдуме находится 25 законопроектов, связанных с мигрантами. В ГД на днях приняли во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Теперь приезжие, нарушившие закон или незаконно находящиеся на территории страны, не смогут совершать свободные поездки по России, водить автомобиль, заключать брак, менять место жительства, открывать счета в банках и приобретать имущество.

С запретом на определенные виды работ и фиктивные браки для мигрантов все понятно. Но вот их служба в армии, в зоне СВО, все же вызывает порой сомнения даже у самих депутатов. Какие условия должны выполнять мигранты, попав в армию или в зону СВО? С таким вопросом мы обратились к заместителю председателя комитета по региональной политике ГД, депутату от КПРФ Михаилу Матвееву.

- Прежде всего мигрантов необходимо распределить в армии по подразделениям так, чтобы не образовывались землячества, по 1−2 человеку на взвод, причем под строгим контролем командиров и сослуживцев. Либо - в стройбат, как при СССР, когда выходцы из среднеазиатских республик в основном копали и строили. Сейчас в зоне СВО, кстати, много такой работы - без применения оружия.

"СП": Вы категорически против того, чтобы доверять мигрантам оружие в армии или в зоне боевых действий?

- Существует много рисков. Как потом использует мигрант свой боевой опыт? Никто не исключает, что он может попасть под влияние террористических религиозных группировок. С другой стороны, человек жил в нашей стране, не платил в большинстве случаев налоги, так пусть отдаст свой воинский долг и таким образом заслужит гражданство России.

"СП": А вам не кажется, что мы вообще раздаем слишком много паспортов выходцам из других республик?

- По моим данным, за последние 30 лет гражданам иных государств и национальностей в России было выдано более 2-х миллионов российских паспортов. Среди тех, кто получил российское гражданство, самое большое количество выходцев из Таджикистана - из них 500 тысяч получили российское гражданство. И это явный перебор. Я много раз ставил вопрос: все въезжающие в Россию мигранты должны проходить тест на лояльность, и перед уходом на службу в том числе. И обязательно надо ввести ценз оседлости для получения гражданства.

"СП": Власти среднеазиатских республик законодательно запретили своим гражданам вступать в военные формирования для участия в военных действиях на Украине в качестве добровольцев или наемников. За это им грозит тюремный срок. Значит, выход только один - получение российского гражданства и жизнь в России со всеми соответствующими правами, с получением жилья, с возможным переездом в РФ семьи… Готовы ли мы к этому?

- Известен пример: гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек отправился на фронт, где плечом к плечу с русскими воевал против киевского режима.

Однако по возвращении на родину за участие в военном конфликте бойца арестовали и дали ему 10 лет тюрьмы.

Если мигрант честно отслужил, прошел СВО, он вправе получить российское гражданство. Если при этом он откажется от своего первого гражданства - киргизского, таджикского, узбекского или какого-то иного - местные законы его республики не вправе осудить за участие в СВО.

Если мигрант, отвоевав и получив российское гражданство, решит остаться в России, мы обязаны будем обеспечить его всеми льготами участника СВО, как и всех остальных.