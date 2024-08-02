Погода
$ 84.00 - 84.48
€ 90.43 - 91.42

Гражданин Узбекистана, разыскиваемый Интерполом, задержан в Кыргызстане

175  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан гражданин Узбекистана С. И. И. 1992 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, С.И.И. совместно со своими подельниками оформлял поддельные таможенные грузовые декларации, в результате чего государственному бюджету Узбекистана был нанесен ущерб в размере более 12 (двенадцати) миллиардов узбекских сумов (около 955 тыс. долларов).

Решением Баткенского районного суда разыскиваемый был водворён в СИЗО.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438723
Теги:
ГКНБ, Интерпол, задержание, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  