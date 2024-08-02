Гражданин Узбекистана, разыскиваемый Интерполом, задержан в Кыргызстане

Задержан гражданин Узбекистана С. И. И. 1992 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, С.И.И. совместно со своими подельниками оформлял поддельные таможенные грузовые декларации, в результате чего государственному бюджету Узбекистана был нанесен ущерб в размере более 12 (двенадцати) миллиардов узбекских сумов (около 955 тыс. долларов).

Решением Баткенского районного суда разыскиваемый был водворён в СИЗО.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.