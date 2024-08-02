В Кыргызстане за месяц выдано более 27 тысяч ID-карт нового образца

За период с 1 июля по 1 августа было принято 51 368 анкет-заявлений, из них выдано 27 840 паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, новые ID-карты содержат биометрические данные и актуальную персональную информацию, что повышает их защищенность и удобство использования. Обмен карт позволяет актуализировать данные в базе, оптимизировать процедуры выборов и улучшить предоставление государственных услуг.

Напомним, что 1 июля Министерство цифрового развития объявило о начале национальной кампании по обмену ID-карт образца 2004 года с серией AN на ID-карты нового образца 2024 года.

Кампания проводится на добровольной и бесплатной основе для граждан при любых мотивах обмена (утеря, порча, перемена ФИО) и продлится до 31 августа 2024 года.

Министерство цифрового развития настоятельно призывает граждан воспользоваться данной услугой, так как до конца акции по бесплатной замене желтых паспортов остался всего один месяц. Не упустите возможность обновить свои документы на более защищенные и удобные.