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Всемирная неделя грудного вскармливания: КР не достиг целевого уровня

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Согласно новому Кластерному обследованию по многим показателям (КОМП), в Кыргызстане только 44 процента детей в возрасте до шести месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

По ее данным, этот показатель ниже среднего мирового показателя в 48 процентов и цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по достижению не менее 50 процентов к 2025 году. Во время Всемирной недели грудного вскармливания, которая проходит с 1 по 7 августа, ЮНИСЕФ и ВОЗ призывают поддерживать и поощрять грудное вскармливание, поскольку это один из самых простых и экономически эффективных способов обеспечения выживания и развития детей.

"Грудное вскармливание действует как естественная вакцина, обеспечивая младенцев необходимыми антителами и питательными веществами, необходимыми для защиты от распространенных заболеваний и поддержки здорового развития. Точно так же, как мы отдаем приоритет вакцинации для защиты здоровья наших детей, мы должны в равной степени поддерживать и поощрять грудное вскармливание, чтобы обеспечить каждому ребенку в Кыргызстане наилучший старт в жизни", - подчеркнул Ливиу Ведраско, представитель ВОЗ в Кыргызстане.

Однако, несмотря на известные преимущества, тысячи детей в Кыргызстане по-прежнему лишены грудного молока. Опрос в рамках КОМП показывает, что за последние пять лет, доля детей в возрасте одного года, которые продолжают получать грудное молоко снизилось с 77,4 процента до 68 процентов.

"При условиях, когда грудное вскармливание поддерживается и поощряется, женщины более чем в два раза чаще кормят грудью своих младенцев. Чтобы обеспечить такие условия, им должны помогать семьи, работники здравоохранения, политики и другие лица, принимающие решения, - все они играют важную роль в этом процессе", - отметил Самман Тапа, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/438727
Теги:
дети, Кыргызстан, ЮНИСЕФ
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