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С GoBus можно доехать до Нарына (цена, расписание)

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- Назгуль Абдыразакова
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GoBus открывает новое направление – Бишкек-Нарын. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

По ее данным, новый ежедневный маршрут GoBus открывается 8 августа.

С улицы Ибраимова в Бишкеке можно выехать в восемь утра, с центральной площади Нарына – в десять утра. Время в пути всего четыре с половиной часа. Cтоимость билета – 500 сомов.

Узнать о доступных поездках и купить билеты можно в мобильном приложении GoBus. Телефон кол-центра: 0706 880087

Как отмечает Фонд поддержки развития туризма, интерес туристов к Нарынской области становится все сильнее. Регион предлагает множество интересных активностей, например, джип-туры, конные туры, катание на сапах летом и на беговых лыжах зимой. Здесь проводится много интересных фестивалей, и именно в Нарынскую область едут туристы, чтобы увидеть Шар – самый крупный водопад Центральной Азии, высота которого 400 метров, знаменитый караван-сарай Таш-Рабат, озера Сон-Куль, Чатыр-Куль и Кол-Суу.


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URL: https://www.vb.kg/438730
Теги:
Нарынская область, туризм, досуг, автобусы
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