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В Кыргызстане начата аутологичная трансплантация костного мозга

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где начинается аутологичная трансплантация костного мозга для 14-летней пациентки Б.М.Ж. из Ошской области, страдающей лимфомой Ходжкина. Еще двоих пациентов начнут готовить к пересадке костного мозга после окончания курсов химиотерапии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, аутологичная трансплантация костного мозга представляет собой современную и эффективную методику лечения, при которой используются собственные стволовые клетки пациента. Этот подход позволяет минимизировать риск иммунологических конфликтов и улучшить результаты лечения. Пациентке, которая перенесла пять курсов химиотерапии, предстоит важная операция, которая дает надежду на полное выздоровление.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил: "Сегодняшний день является важной вехой в развитии детской онкологии в Кыргызстане. Начало аутологичной трансплантации костного мозга в НЦОМиД открывает новые горизонты для лечения детей, страдающих серьезными онкологическими заболеваниями. Мы уверены, что внедрение этих передовых технологий существенно повысит шансы на выздоровление и улучшит качество жизни наших маленьких пациентов".

Он также добавил, что врачи и лаборанты прошли стажировку в Турции. В НЦОМиД функционирует уникальный аппарат проточной цитометрии, который определяет антигенную структуру опухоли и вид лейкозных клеток, что позволяет прогнозировать эффективность лечения болезни. Кроме того, учреждение оснащено афферезным аппаратом для сбора стволовых клеток и всеми необходимыми медикаментами, и оборудованием, предоставленными ГП Кыргызфармация. В скором будущем есть возможность произвести аллогенную трансплантацию костного мозга. Финансирование диагностики и терапии онкологических заболеваний среди детей в Кыргызстане ежегодно улучшается, что позволяет внедрять новые методы лечения и расширять возможности для борьбы с раковыми заболеваниями.


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URL: https://www.vb.kg/438732
Теги:
дети, операция, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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