Совфед одобрил новый режим высылки мигрантов

В России Совет Федерации в пятницу утвердил закон, предусматривающий введение нового миграционного режима высылки для нелегальных мигрантов, сообщает СМИ.

Закон предусматривает создание реестра контролируемых лиц и введение режима высылки для тех, кто не имеет законных оснований для нахождения в России или совершил правонарушения. Документ в том числе расширяет полномочия органов внутренних дел по контролю над лицами, попавшими в реестр.

Ограничения для нелегальных мигрантов

Иностранцы, попавшие под режим высылки, будут обязаны уведомлять о своем местоположении и не смогут менять место проживания или выезжать за пределы региона. Они не смогут покупать недвижимость и транспортные средства, управлять транспортом, брать кредиты, свободно перемещаться по территории России, вступать в брак, оформлять новые счета в банках, тратить с уже существующих счетов более 30 тыс. руб. в месяц.

Сокращение сроков временного пребывания

Сроки временного пребывания в России для мигрантов сокращены. Если ранее они могли находиться в стране не более 90 суток в течение полугода, то теперь этот срок составляет 90 дней в течение года.

Усиление контроля и меры по высылке

Должностные лица полиции и других органов наделены правами для реализации введенных мер. Решение о депортации будет приниматься при многократном нарушении требований контроля, а часть полномочий по процедуре высылки передана от судов к полиции.

Статистика и официальные заявления

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об увеличении числа преступлений, связанных с незаконной миграцией более чем в два раза. 19 июня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года было выслано более 30 тыс. иностранных граждан, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. В общей сложности, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.

Проход через границу по истекшему паспорту

Для иностранных граждан закрепили возможность пересекать государственную границу РФ в страну своего гражданства с документом, удостоверяющим личность, даже если он истёк по сроку годности или имеет технические неисправности, при условии, что личность все же может быть идентифицирована.

Пограничные органы наделяются полномочиями контролировать не только въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ (включая тех, кто ищет убежище), но также их выезд и транзит через территорию РФ.

Закон вступит в силу спустя 180 дней после его официальной публикации, однако положения о сокращении срока безвизового пребывания начнут действовать с 1 января 2025 года.