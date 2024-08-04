"Бишкекзеленстрой" поделился фотографиями роскошных клумб

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" поделилось фотографиями роскошных клумб, украшающих улицы столицы в летнее время.

Озеленители муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" ни один день корпели над созданием цветочных шедевров.

Разработка цветников является истинным искусством: и если браки заключаются на небесах, то цветы на клумбах сочетаются по воле МП.

При этом учитывается, как цветы будут смотреться в разное время года - в росте, в период цветения и в момент увядания. Цветочная клумба должна быть очень гармоничной. Списки совместимых цветов имеют неоценимое значение для планирования цветовых схем в цветниках.

Красные, оранжевые, желтые - теплые цвета. Все эти тонкости учитываются и разрабатываются агрономами столицы, а высаживают и ухаживают за ними весь сезон мастера-озеленители.

Красотой однолетних цветов жители города могут насладиться на Аллее Молодёжи, около Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова, в Правительственном и Физкультурном скверах, в Дубовом Парке, по Южной Магистрали, в парке "Ынтымак 2", на пересечении улиц Ахунбаева и 7 Апреля, а ещё откос вдоль улицы Чолпон-Атинской. Всё это станет отрадой для ваших глаз.