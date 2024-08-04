Олимпиада-2024: боксер Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал

Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал, обеспечив себе медаль на Олимпийских играх в Париже.

Он выступил сегодня в турнире по боксу в весовой категории до 57 кг, где стартовал поединком 1/4 финала.

Где соперником Мунарбека Сейитбек уулу был чемпион мира 2021 года и чемпион Панамериканских игр 2023 года Жамал Харви из США.

По итогам трех раундов по 3 минуты судьи отдали победу кыргызстанцу раздельным решением.

Отмечаем, что Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль.

Его соперник по 1/2 финала еще не определен. Им станет победитель пары Шудай Харада (Япония) - Хавьер Ибаньес Диас (Куба).

Полуфинальные бои пройдут 8 августа.

Источник: Кабар