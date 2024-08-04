Погода
$ 84.33 - 84.80
€ 91.27 - 92.27

Олимпиада-2024: боксер Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал

181  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал, обеспечив себе медаль на Олимпийских играх в Париже.

Он выступил сегодня в турнире по боксу в весовой категории до 57 кг, где стартовал поединком 1/4 финала.

Где соперником Мунарбека Сейитбек уулу был чемпион мира 2021 года и чемпион Панамериканских игр 2023 года Жамал Харви из США.

По итогам трех раундов по 3 минуты судьи отдали победу кыргызстанцу раздельным решением.

Отмечаем, что Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль.

Его соперник по 1/2 финала еще не определен. Им станет победитель пары Шудай Харада (Япония) - Хавьер Ибаньес Диас (Куба).

Полуфинальные бои пройдут 8 августа.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438753
Теги:
бокс, Франция, Кыргызстан, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  