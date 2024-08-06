На Иссык-Куле в августе пройдет форум развития

Тема второго Форума в Кыргызстане, организованного при поддержке Национального исследовательского института развития коммуникаций – Интеллектуальное лидерство. Форум пройдет на Иссы-Куле с 11 по 15 августа.

В этом году участниками мероприятия станут - преподаватели педагоги школ, средних специальных учебных заведений и университетов Кыргызстана в возрасте от 23 до 35 лет.

Всем желающим принять участие необходимо было составить заявку и мотивационное письмо, в котором было необходимо представить свой опыт проектной работы и свои творческо-просветительские планы. На основании заявленных критериев отбора из более чем 350 присланных анкет, были выбраны 30 участников.

Руководитель зарубежных проектов, куратор Форума со стороны НИИРК, Елена Кузьменко, рассказала, что у организаторов была не простая работа. Большинство участников описали в мотивационных письмах разносторонние социальные проекты, реализуемые со своими воспитанниками. Среди частых форматов: лингвистические клубы, сообщества по защите окружающей среды, помощь детям-сиротам и инвалидам, кружки цифровой грамотности.

Исходя из имеющегося у педагогов опыта, Оргкомитет сформировал команды по направлениям просветительской деятельности. Задача команд – разработать проект Интеллектуального клуба, в рамках регулярных заседаний которого педагоги будут вести научно-просветительскую деятельность, внеучебные мероприятия и творческие проекты совместно со своими учениками.

Учителя истории объединены в команду "Память потомков" и будут разрабатывать интерактивные проекты, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Преподаватели русского языка и литературы, а также кыргызского языка и литературы, будут совместно разрабатывать проекты в команде "Времена и Герои", направленные на популяризацию русской и кыргызской литературы, ее новаторское осмысление молодым поколением. Также есть команды: "Наука на службе Отечеству" - для административного состава учебных заведений и педагогов вузов, "Будь моим другом" - для преподавателей иностранных языков, "Картинки с выставки" - для педагогов начальной школы и творческих дисциплин.

Участников Форума ждут интенсивные занятия, мастер-классы, обмен опытом и проектная работа в области просветительской деятельности и наставничества. Жюри Форума отберет лучшие проекты Интеллектуальных клубов, которые будут реализованы при поддержке организаторов этого масштабного проекта - Национального исследовательского института развития коммуникаций и Фонда "МИР Восток".

Обращаем внимание, что изменилось место проведения мероприятия. Форум пройдет в селе Бостери Иссык-Кульского района.