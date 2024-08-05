ДТП в России: один кыргызстанец погиб, другой в больнице

2 августа в 21.00 часов в г.Бугры России произошло ДТП, где двоих граждан КР, переходивших дорогу в установленном месте сбила автомашина "Субару Форестер", водитель которой не справился с управлением. По данному факту ДТП возбуждено уголовное дело в управлениии МВД Всеволожского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в результате ДТП на месте скончался гражданин КР С.А., второй пострадавший З.Б. находится в одной из районных больниц, состояние которого оценивается как стабильное.

Генконсульство КР в г.Санкт Петербург находится на связи с родственниками пострадавших, им оказывается неободимая консульско-правовая помощь.