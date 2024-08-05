ГКНБ задержаны сотрудники СБНОН УВД Ошской области

На территории Узгенского района были задержаны сотрудники СБНОН УВД Ошской области, старший оперуполномоченный майор милиции М.Э.А. и оперуполномоченный лейтенант милиции Т.И.С. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанные путем запугивания заставляли девушек подкидывать наркотические средства в автотранспорт или в личные вещи заранее установленных ими лиц.

Далее, производили незаконное задержание лиц и без регистрации в АИС ЕРП содержали в различных отделениях милиции, с целью вымогательства денежных средств.

В ходе обысковых мероприятий были обнаружены 2 свертка с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом, которые были отправлены на экспертизу.

В настоящее время задержанные заключены в ИВС СИЗО ГКНБ по статьям злоупотребление должностным положением и незаконный оборот наркотических средств УК КР.

Проводятся оперативно – следственные мероприятия по выявлению других противоправных фактов, а также должностных лиц, имеющих причастность к расследуемому уголовному делу.