Сегодня в некоторых районах Бишкека отключат горячую воду

Сегодня, 5 августа, в связи с устранением повреждения в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону будет произведено временное отключение горячего водоснабжения по некоторым адресам. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии

По информации "Бишкектеплосеть", отключение будет производиться по следующим адресам:

ул. Карасаева, 82а, 84; Б.Баатыра 35,37,39,41,41а,49; школа №14;

частный сектор: Карасаева 52,86,94,94а; пер.Береговой 11; пер. Гвардейский 19,21,23,25; пер.Кошевого 3,16,17,18,20,20а,21,22,23,25;26,27.

Ремонтные работы завершатся до 19.00 часов.