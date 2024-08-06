США хотят подвинуть Россию и Китай на арктическом направлении

Всем известно, что для Вашингтона не существует чьих-либо сфер влияния, кроме их собственных. Традиционно к сфере влияния США, по мнению самих американцев, относится весь мир. Однако с Арктикой у янки вряд ли получится так ловко, как на Ближнем Востоке или в Тихом океане. "ВЭС 24" анализирует баланс сил во льдах.

Арктика – кладовая России и новая логистика

Не будем долго останавливаться на предыстории освоения арктических территорий, скажем лишь, что у России в этом направлении объективно сильные позиции, обусловленные самой географией и историей. Арктика для России – это тысячи километров естественных северных границ. Несмотря на то, что в современном геополитическом дискурсе не так часто можно услышать об Арктике, ее значимость в раскладах настоящего и будущего не становится меньше. Территория богата природными ресурсами, но даже не в этом ее основная привлекательность. Главное, что дает Арктика, это новые транспортные и логистические возможности, способные серьезным образом переверстать привычные мировые торговые пути.

Нет смысла говорить, что именно мировые транспортные артерии, а точнее, контроль за ними, являются основными причинами противостояния мировых игроков. Долгие столетия эти артерии находились (и до сих пор в значительной степени находятся) под контролем Запада, и именно за счет этого контроля Запад в конечном итоге и достиг тех позиций, которые занимает по сей день – мирового гегемона. Сложно сказать, что было первичным, а что вторичным – торговое освоение транспортных путей или военная инфраструктура, которой они обрастали, правильнее сказать, что и то и другое шло рука об руку. Уже первооткрыватели, все эти Васко да Гамы и Магелланы, более чем активно использовали силовой компонент в своих "географических изысканиях". Проще говоря, они просто расстреливали из корабельных пушек, если им что-то не нравилось. А им все не нравилось, кроме халявных пряностей и золотого песка. С тех времен, в сущности, мало что поменялось.

Арктика в этом смысле, а точнее, Северный морской путь (СМП) – это серьезная альтернатива существующим транспортным коридорам. Разумеется, СМП не заменит в полной мере существующие коридоры, но он подорвет монополию Запада на мировую торговлю, которую он контролирует сейчас. Данная перспектива внушает западникам глубокую озабоченность, и, как часто это у них бывает, она конвертируется в разного рода инициативы Пентагона. Коротко говоря, американцы и их сателлиты в регионе, Канада и страны Скандинавии, хотят милитаризировать процесс, который вполне мог бы быть взаимовыгодным сотрудничеством. По крайней мере, Россия это сотрудничество предлагала. Понятно, что такие предложения делались задолго до СВО, но уже тогда северные американцы (и канадцы, и американцы) относились к ним с нескрываемым скепсисом. Сейчас понятно, что у них вызывала недоумение сама постановка вопроса – что значит "сотрудничество", если они и так могут прийти и взять, что им надо.

Вашингтон повелевать соизволил

Но тут как в присказке: съесть бы он съел, да кто ж ему даст. Действительно, в постсоветские годы Россия совершила некоторый откат в инфраструктурном освоении Арктики – страна находилась в состоянии полураспада, а держать на плаву города и порты за полярным кругом, например, Диксон, было затруднительно. В последние годы мы видим, что Россия наверстывает. Конечно, масштабы несравнимы с советскими, но по факту Москва сегодня обладает не просто лучшим ледокольным флотом, а, в сущности, единственным в мире ледокольным флотом. Климатические изменения, которые вскрывают льды и делает судоходство в этом регионе реальным, плюс российский опыт и инфраструктура – все эти слагаемые привлекают главного экспортера планеты, Китай. И это уже совсем плохие новости для американцев.

На что делает ставку Вашингтон в конкурентной борьбе за Арктику? Только на военные силы, это очевидно. Вкладываться в дорогостоящее освоение этих территорий или строительство ледоколов – не царское это дело. А вот подмахнуть бумажку с надписью "Здесь был Вася… точнее, Джон" - это пожалуйста. Так, в прошлом году Госдеп США опубликовал новую расширенную карту континентального шельфа. Согласно этим данным, Вашингтон расширил свои претензии на дно океана, речь идет об огромной площади – в два раза больше Калифорнии. Америка планирует захватить миллион квадратных километров шельфа. Эти территории богаты полезными ископаемыми, которые, по утверждению западных экспертов, являются ключевыми для будущих технологий. Так называемый расширенный континентальный шельф, на который зарится Белый дом, расположен преимущественно в Арктике и Беринговом море. Кладовые содержат в себе 50 минералов, включая литий и теллур, а также 16 редкоземельных элементов – и это только по предварительным данным. Кроме этого, согласно последней оценке американской геологической службы, там находится около 90 млрд баррелей неразведанной нефти и триллионы кубических метров газа. Согласитесь, недурно. Тот факт, что указанные территории – зона стратегических интересов России, Вашингтон мало волнует. Пока.

Мы уверены, что сегодняшняя гибридная война Запада против России не только и не столько сугубо украинский сюжет, хотя он, конечно, важен. Скорее речь идет о максимальном ослаблении Москвы с тем, чтобы она потеряла стратегический контроль над территориями глобальной и геополитической важности, в том числе и прежде всего над Арктикой. Думается, что Москва это прекрасно понимает и вцепится в нее зубами. В конце концов, Россию олицетворяет не только бурый медведь, но и белый.