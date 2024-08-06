Актан Исабаев рассказал о конкурсе комузистов Кыргызстана "Кылымдардын уну"

В Кыргызстане с 20 августа по 7 сентября пройдет уникальный конкурс комузистов "КЫЛЫМДАРДЫН УНУ" - "Голос веков". Об этом на пресс-конференции рассказал известный певец, композитор, режиссер и продюсер Актан Исабаев.

Он пояснил, что Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и общественный фонд "Мурас Арт", который он возглавляет, приурочили его к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и 80-летию народной артистки СССР Самары Токтакуновой.

Сама народная артистка СССР Самара Токтакунова пояснила, что истинной целью конкурса является, чтобы комуз вошел в каждый дом.

"Мы хотим чтобы музыкальное мастерство исполнителей комузистов влюбляло бы в себя и нас самих, и наших детей в будущем. Хотим, чтобы конкурс стал ежегодным, чтобы артистам было куда стремиться. А финальные конкурсы превращались в мистические шоу звука", - сказала она.

Президент общественного фонда "Мурас Арт" Актана Исабаев корреспонденту vb.kg также рассказал, почему было принято решение провести подобного рода конкурс.

"Ритмы комуза похожи на тантры, который настраивает, выстраивает всех, кто попадает в его амплитуду, мы мало задумываемся над этим. И если мы не можем сегодня услышать голоса наших предков, живших века назад, то мелодии, звук, напряжение глубинного голоса комуза - это настоящий голос веков. И если вы играете на комузе либо любите слушать его, приходите болеть за участников конкурса.

А для меня комуз - это атмосфера детства, в мире комуза я рос с самых первых минуть бытия. Мои родители - мама заслуженная артистка Киргизской ССР и СССР Самара Токтакунова, и папа - создатель коллектива "Камбаркан" - комузисты", - пояснил Актан Исабаев.

Для справки: конкурс проводится по всей стране в несколько этапов: на областных уровнях будут выбраны по одному комузисту, из категорий юниоры (14-25 лет), и взрослые ( от 26-45 лет). И они получат путевки на 2-ой этап. Жюри выбрано из местных музыкантов и представителей культуры. Конкурс стартует 20 августа и завершится 25 августа 2024 года.

Список участников, прошедших на финальный этап, отправят организаторам на электронный адрес kylymdar.yny@gmail.com до 26 августа 2024 года.

На 2-ом финальном этапе 6 сентября пройдет финальный тур в Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в городе Бишкек.

7 сентября состоится церемония награждения победителей и гала-концерт.

Победители будут выбраны отдельно в каждой возрастной категории

Призовой фонд составляет 1 миллион сомов.

В рамках конкурса в городах Бишкек, Нарын, Каракол, Ош, Джалал-Абад и Талас будут проведены мастер-классы от известных комузистов, включая народную артистку СССР Самару Токтакунову.

Просим обратить внимание, что то в конкурсе могут участвовать только мелодии, установленные организаторами.

Список мелодий:

- Карамолдо Орозов:

-Ибарат;

-Чон Кербез;

-Жаны Кербез;

-Сынган Бугу;

- Камбаркан;

-Бешик Kyy;

- Кекей Кести;

-Жаш Кербез;

- Токтогул Сатылганов:

- Тогуз Кайрык

-Миң Кыял.

- Атай Огонбаев

-Маш Камбаркан;

- Маш Ботой;

-Ак-Тамак, Көк Тамак.

- Асанбек Кыдырназаров:

-Кыргыз көчү;

-Таш Жалак.

- Чалагыз Иманкулов

- Кыз Кыял;

- Кубаныч.

- Ыбрай Туманов:

-Жаш Тилек;

-Кеңеш;

-Жеңиш;

-Боз Салкын;

- Ниязалы Борошев:

-Келиндердин эрке күү;

-Кер толгоо;

-Кара өзгөй

-Apcap күү.