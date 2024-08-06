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Инспекторы оштрафовали бишкекчан за сжигание мусора и травы

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Инспекторы муниципальной инспекции столичной мэрии во время патрулирования города выявили факты неправильной утилизации мусора, сухотравья путем их сжигания. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, жители частного сектора сжигали сухую траву на территории участка. В отношении 5 физических лиц составлены протоколы по статье 115 ч.3 Кодекса КР о правонарушениях в сумме 7 500 сомов.

В частной бане по улице Красный строитель выявили нарушение в использовании швейных отходов в качестве топки. Частное лицо получило штраф на 7 500 сомов.

А рабочие ОсОО "Кыргыз Каганат" для приготовления пищи сжигали фанеры и ДСП (древесно-стружечные плиты). Виновников также привлекли к ответственности по статье 115 ч.3 Кодекса КР о правонарушениях. Размер штрафа для юридического лица составил 23 000 сомов.

"Уважаемые горожане, организации! Убедительная просьба не избавляться от отходов и сухотравья, сжигая их.

Также, если вы стали свидетелем подобных нарушений, просим отправлять фото- и видеофиксацию на социальные страницы муниципальной инспекции. Работает приемная муниципальной инспекции - 0312 62 06 18", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/438793
Теги:
мэрия, штраф, экология, Бишкек
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