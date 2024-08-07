Не тому "принцу" парень ноги целовал

Надо было, наверное, поцеловать ручку начальству Сокулукского РОВД. Не оказался бы сейчас в ИВС по странному, мягко говоря, обвинению, мало похожему на правду.

В двадцатых числах июля в соцсетях распространилось шокирующее видео. "Сокулукфильм" представляет: некий юноша по имени Ислам издевается над подростком явно лет на пять моложе себя. Заставляет целовать ему ноги и называть его принцем. Потом бьет пацана ножом – сначала в бок, потом в бедро. От расправы подростка спас случайный прохожий…

Милиция, напомним, задержала 19-летнего Ислама – лишь затем, чтобы провести с ним профилактическую беседу. Нехорошо, дескать, не надо так. Тот, надо полагать, формально извинился… Однако в интернете поднялась настоящая буря. Поняв, что спустить дело на тормозах не получится, районные "менты" возбудили-таки уголовное дело – сначала по хулиганству, потом – опять же под давлением общественности – по истязанию.

В дальнейшем дело забрали в ГКНБ. Скорее всего, потому, что усмотрели в нем не просто "подростковую разборку".

Забрали и забрали. Следствие идёт, чекисты разбираются, за что и почему Ислам наехал на пацана таким изуверским, опасным и унизительным способом. Можно было бы относительно спокойно дождаться результатов расследования… Если бы на сцену не вышли "униженные и оскорбленные" сотрудники сокулукской милиции.

Еще в самом начале, когда только понеслась волна, поднятая распространенным в соцсетях видео издевательства над 15-летним подростком, они, милиционеры, через интернет настоятельно просили "кино" не распространять. И еще просили не указывать национальность ни жертвы, ни палача. Это, дескать, "может привести к межнациональной розни". Неужели? Видео может привести? А не то, что творил на камеру "принц" Ислам?

Так или иначе, уже передав дело профессионалам из ГКНБ, сотрудники Сокулукского РОВД не успокоились, не оставили попыток спустить все на тормозах, нивелировать межнациональную подоплеку и отмазать замазавшегося по самые уши Ислама.

Уже с утра 6 августа электронные СМИ выстрелили заголовками: "Потерпевший по делу о сокулукском "принце" оказался за решеткой".

Сказать, что поворот неожиданный, - ничего не сказать.

Сообщение в СМИ закинули из ГУВД Чуйской области. Потерпевший 15-летний мальчишка, дескать, сам спровоцировал преступление. Более того – покушался на убийство измывавшегося над ним Ислама. Потому что пришел на эту встречу якобы с ножом и целенаправленно готовился убить "белого и пушистого" оппонента.

Как информирует пресс-служба Чуйского ГУВД, в мае между жертвой и истязателем возник некий конфликт. "В результате возникших неприязненных отношений К.Ж. (это потерпевший) стал отправлять угрожающие сообщения на телефон двоюродной сестры Ч.И. (это "принц"). Сообщения содержали угрозы лишения жизни"…

24 июля подросток, по информации милиции, забил стрелку Исламу и отправился на нее, вооружившись ножом. И бедному Исламу ничего другого не оставалось, как отобрать нож и защищаться. Попутно тыкая этим ножом в несостоявшегося "убийцу", всячески издеваясь над ним и не забывая снимать все это действо на видео.

Кто, кстати, снимал? Судя по видеоролику, это явно было не селфи. Там был еще "оператор", кто-то третий, специально приглашенный Исламом… Чтобы запечатлеть сцену расправы над ним со стороны "покушавшегося на его жизнь" пацана? Кто он, этот третий? Почему он не привлечен к делу ни в каком качестве (хотя бы в качестве свидетеля)? Вопрос… Причем не единственный и не самый главный.

Итак, предположим, что подросток действительно писал угрожающие сообщения в мессенджере двоюродной сестры "принца" Ислама. Предположим также, что Ислам серьезно воспринял угрозу и даже взял себе телохранителя (переквалифицировавшегося потом в видеооператоры). Что, интересно, помешало ему, Исламу, заблаговременно обратиться в родной (так переживающий за него) Сокулукский РОВД? Так и так, мол, меня преследуют, мне угрожают, меня хотят убить. Помогите ради Аллаха!

Доблестная милиция тут же наведалась бы к агрессивному подростку и приняла соответствующие меры. И все были бы живы и здоровы, и никому не пришлось бы провозглашать себя принцем и заставлять целовать свои ноги. И никто не был бы ранен ножом… Своим собственным, специально принесенным (по информации РОВД).

Что ж отправился Ислам на "стрелку", заведомо зная, что его будут убивать, как ягненок на заклание?

Вообще, даже самая больная фантазия вряд ли способна родить такой вот сюжетец: обозленный на Ислама подросток, жаждущий отмщения и крови обидчика, решительно приходит на "свидание" с ножом. А там, не особо возражая, отдает ножик и безропотно позволяет обидчику над собой издеваться, целует его ногу (которую успел) и даже не думает сопротивляться…

Что за шоу садомазохистов?!

Сокулукские "менты" сами себе верят?

Идем дальше. На каком основании, не дожидаясь окончания предварительного расследования, не предъявив официального обвинения и не располагая достаточным количеством доказательств, милиция нарушила тайну следствия и "слила" в сеть интернет-переписку, якобы уличающую подростка в приготовлении к убийству?

И, наконец, как та же милиция объяснит появившееся в соцсетях другое "кино" с участием "принца"? "Подданный" на этом видео другой, но его тоже унижают и заставляют целовать ноги…

Задержанный за "приготовление к убийству" и запертый в ИВС 15-летний парень не сегодня завтра подпишет все бумаги и признается в чем угодно, хоть в покушении на Трампа. К бабке не ходи – останется крайним. Как сотрудники милиции умеют работать с арестантами – все мы хорошо знаем. Эту бы энергию, эти бы бесценные умения и навыки – да в нужное русло… Тогда не понадобилось бы вмешательство ГКНБ, и не было бы волны народного возмущения, и не было бы у "ментов" острого желания хоть как-то – коряво – реабилитироваться. За чужой счет. За свои "косяки".