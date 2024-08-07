Возможности халал-индустрии и туризма Кыргызстана презентованы в Тайланде

Директор Государственного учреждения "Центр по развитию халал индустрии" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алмаз Кайырбеков принял участие в программе проекта Посольства Королевства Таиланд "Возможности и продвижение халал-пищевой промышленности между Таиландом и Кыргызской Республикой".

Так, делегация приняла активное участие в ознакомительных визитах, деловых встречах и обменялась соответствующей информацией, направленной на развитие двустороннего сотрудничества по основным направлениям халал-индустрии.

В ходе программы директором ГУ "Центр по развитию халал индустрии" при МЭК КР Республики Алмазом Кайырбековым были презентованы возможности Кыргызской Республики в сфере халал-индустрии и туризма.

Также были проведены встречи с заинтересованными органами Королевства Таиланд в области халал-индустрии: Управлением экономики промышленности Министерства индустрии Королевства Таиланд, Тайской торговой палатой, Торговым советом Таиланда, Центральным исламским советом, Научным центром "Халал" Университета Чулалонгкорн, а также другими секторами халал-услуг, как в сфере здравоохранения и туризма (отель).

В программе, также приняли участие представители государственных органов и организаций Казахстана и Таджикистана.

Справочно: Таиланд входит в пятёрку крупнейших экспортёров халяльной продукции в мире.

Согласно данным веб-сайта исламского совета, в стране насчитывается 5826 бизнес-операторов, 3811 фабрик, 14 246 брендов и 161 526 продуктов, сертифицированных по стандарту халяль.

За последние 2-3 года объём экспорта халяльной продукции из Таиланда составил более 6 млрд. долларов (207,5 млрд. батов).