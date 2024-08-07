В России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом - за неделю показатель вырос на 28,2 процента, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43", - говорится в сообщении оперштаба.

Рост заболеваемости зафиксировали в 58 регионах, из них в 14-ти прирост оказался выше, чем в среднем по стране.

Всего с COVID-19 госпитализировали 886 человек. При этом 10 пациентов спасти не удалось. Выздоровели за неделю 7 785 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о новых вариантах коронавируса. По словам главы ведомства Анны Поповой, вариант FLiRT не последний, так как вирус научился изменяться.

Источник: lenta.ru