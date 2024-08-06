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Внесены изменения в конституционный закон "О статусе судей"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 июня 2024 года.

Принятым конституционным Законом вносится изменение в статью 19 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", которым устанавливается требование к судейскому стажу для кандидатов на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики (3 года в первой инстанции и 2 года во второй инстанции).

Кроме того, принятым конституционным Законом предусмотрено, что судьей местного суда, Верховного суда, Конституционного суда не может быть лицо, близкие родственники которого в установленном законом порядке признаны членами организованных преступных группировок либо были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Также согласно принятому конституционному Закону для участия в конкурсе на замещение вакантной должности судьи кандидат должен предоставить нотариально заверенную копию сертификата уполномоченного органа о знании государственного языка не ниже уровня В1, а также справку об отсутствии судимости у кандидата и его близких родственников, или о погашенной судимости близких родственников кандидата в установленном законом порядке.

Вместе с тем, статьей 1 конституционного Закона вносится изменение в статью 24 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", согласно которому к собеседованию на конкурсном отборе также допускаются действующие судьи, срок полномочия которых не истек.


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URL: https://www.vb.kg/438800
Теги:
Садыр Жапаров, судья, Кыргызстан
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