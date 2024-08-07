EADaily: В Казахстане предприняли очередную попытку провокации против РФ

На прошлой неделе в Казахстане вышла в продажу книга "Как управлять казахами", выпущенная издательством AmalBooks под руководством Бахытжана Бухарбаева. Как утверждает сам издатель, книгу более 300 лет назад написал помощник Петра Первого Иван Кирилов. А до читателя, по его словам, она дошла благодаря тому, что ее рассекретили и извлекли из архивов, пишет EADaily.

Вода камень точит

Надо полагать, из российских архивов. Ведь о казахских архивах в ту пору, когда это, с позволения сказать, произведение было написано, речи не могло быть вообще. Выходит, российские историки, достав ее с пыльных стеллажей, передали в руки не президенту Казахстана, а напрямую Бахытжану Бухарбаеву. Велика честь, надо сказать.

Вообще, казахстанские наци-либералы, к коим относится и указанный издатель, действуют по принципу "вода камень точит", упорно и неустанно испытывая российское и русское терпение. Во всех их инициативах просматривается логика мышления украинских националистов.

Тем ведь тоже Россия не делала ничего плохого. Напротив, предоставляла энергоресурсы, продукты питания и даже давала деньги. Говорила: "Ребята, давайте жить дружно". А они возьми и начни скандировать "москаляку на гиляку" и скакать на майдане, громко крича, что русский теперь им не брат и что "Украина - це Европа".

Докричались.

В Казахстане просматривается реализация того же самого, разработанного где-то в заморских штабах сценария по вселению в умы казахов лютой ненависти к русским и превращению республики в очередную антироссию.

Что характерно и что также наблюдалось на Украине, делается все это с санкции властей. Если не самого Токаева, то его правительства. При непонятном токаевском молчании. Одобрительном или каком-то ином - в этом еще предстоит разобраться.

Напомним, что не далее как в прошлом году в казахстанский кинопрокат вышли две наспех отснятые картины "Проснись, казах!" и "Земля, остановившая ветер".

В обоих фильмах показывается тяжкая доля казахов в 30-е годы прошлого столетия. Как они испытывают нечеловеческие трудности и борются за выживание под гнетом жестоких красных комиссаров. А злые большевики (разумеется, русские) безжалостно отнимают у простых людей всё, что им понравится, и расстреливают всех подряд без суда и следствия.

Поскольку обе картины антисоветские, что автоматически делает их антироссийскими, они очень быстро получили высокую оценку на Западе. А одна из них даже вышла в финал международного конкурса во Франции.

Показ данных кинолент повлек за собой бурные дискуссии в казахстанском обществе, оказавшись поистине провокационным. При этом, обе они были сняты при поддержке Министерства информации и культуры Казахстана, которым руководит Аида Балаева. Именно под её началом в Казахстане формируется информационная повестка дня, мягко говоря, мало отвечающая официально декларируемым принципам дружбы и добрососедства с Россией.

Сама Балаева после публичных показов обоих фильмом рассыпалась в восхищениях.

"Мы не думали, что такой ажиотаж будет. Действительно выбрали одно время. После того, как аудитория была заинтересована дальше продолжать просмотр этого фильма, мы продлили еще на неделю. Сейчас прокатное время закончилось. У нас есть и другие фильмы, которые ожидают своего зрителя. Поэтому здесь не думаю, что какие-то проблемы есть", - восторженно заявила она на брифинге для журналистов.

После этого глава казахстанского Минкульта без каких-либо угрызений совести совершенно спокойно и безмятежно отправилась в Санкт-Петербург на международный культурный форум, где улыбалась и жала руки российским коллегам, согласно кивала головой, когда речь заходила о российско-казахстанской дружбе и добрососедских отношениях.

Казахами управляют, но не те

Вернемся к книге. Написана она, как можно догадаться, в унизительном и даже оскорбительном для казахов стиле. Дескать, Иван Кирилов первым догадался, что управлять непокорными казахами можно, лишь стравливая между собой казахские рода.

Подтекст таков, что именно благодаря этой разработке российским царям удавалось держать в узде свободолюбивый казахский народ. Словом, чистейшее англосаксонское "разделяй и властвуй", которым англосаксы пользуются по сей день.

Весьма очевидно, что расчет был на то, что выход данной книги вызовет резкие возмущения и очередные антироссийские выступления. Возможно, даже массовые.

Но даже если массовости достичь не удастся, дополнительная порция антироссийского осадка обязательно останется. На Украине ведь аналогичные процессы тоже шли постепенно, шаг за шагом, приведя в конечном счете к прямому конфликту с Россией.

Однако тут возникает ряд вопросов. Если эта книга действительно появилась на свет более 300 лет назад, то язык, на котором она была написана, должен существенно отличаться от современного русского языка. Однако Бухарбаев, презентуя её, ни слова не сказал и не показал первоисточник.

Следующий вопрос заключается в том, почему до сих пор мир не увидел книг о том, как управлять киргизами, узбеками, таджиками, туркменами, азербайджанцами, грузинами, армянами, молдаванами и т. д., а лишь только о том, как управлять казахами? Не находят ли "новые историки" и издатели вроде Бухарбаева это странным?

Да и неустанно говоря о голодоморе, якобы намеренно устроенном русскими по отношению к казахам, летописцы новой волны не задаются вопросом: почему такое "особое" отношение у русских было только к казахам. Почему геноцидили и морили голодом опять же не остальные 150 проживавших в Советском Союзе национальностей, а только казахов и украинцев?

При этом данные "научные" деятели, разумеется, предпочитают не вспоминать о том, как в жесточайших условиях "репрессий и геноцида" в советский период они умудрились получить полный цикл образования от начального до высшего. Как они ходили в советские детские сады, учились в советских школах, институтах и университетах. И не просто бесплатно, а еще и получая за свою учебу государственную стипендию.

Ответ тут прост: Казахстан, как и Украина, находится на острие англосаксонской атаки против России. И казахами, как и украинцами, уже давно управляют из Вашингтона и Лондона, постепенно подводя к тому, чтобы превратить в антироссийское пушечное мясо, также, как украинцев.

И неудивительно, что ни одно слово из книги, о которой идёт речь, не подтверждается архивными материалами и прочими достоверными источниками. Что в ней нет ни одной ссылки на какие-либо исторические документы, указывающие на подлинность изложенных в ней "фактов".

Кстати, два казахоязычных блогера, разрекламировавших данную книгу, являются получателями американских грантов. В казахстанском сегменте интернета уже разгулялись фотографии, на которых они гордо позируют с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом и другими западными эмиссарами.

На этом основании можно смело утверждать, что всё, что изложено в данной книге, является откровенным вымыслом, направленным на вызов очередной порции негатива в адрес России и русских. Иными словами, на разжигание межнациональной розни, за что её издателя и авторов (это, разумеется, никакой не Иван Кирилов) следовало бы привлечь к уголовной ответственности по соответствующей статье, которая пока ещё содержится в казахстанском уголовном законодательстве.

Однако ясно, что никто никого за это наказывать в Казахстане не будет. Потому что данная вызывающе провокационная книга не могла выйти без санкции министра культуры и информации Аиды Балаевой и без одобрения государственного советника Ерлана Карина. Не исключено, что она даже была написана по их указанию. По аналогии с тем, как были сняты и запущены в прокат два таких же провокационных фильма "Проснись, казах!" и "Земля, остановившая ветер".

А в том, кто руководит действиями членов казахстанского правительства в данном направлении, уже давно нет никаких сомнений.