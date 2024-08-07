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Из России массово выдворяют мигрантов из Таджикистана

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Из России в первом полугодии 2024 года выдворили свыше 17 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Гулнора Хасанзода, отметив, что нынешние данные превышают общую статистику по выдворению за весь 2023 год.

"Более 17 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из России в первом полугодии 2024 года, это больше, чем за весь 2023 год", - заявила она. Ее слова передает сайт министерства труда, миграционной занятости населения Республики Таджикистан.

Ранее Госдума РФ выразила поддержку идеи реформирования миграционного законодательства. Пресс-служба нижней палаты парламента сообщила о направлении просьбы председателю правительства Михаилу Мишустину с целью усовершенствования действующих нормативных актов, которые регулируют миграционные процессы в стране. Также в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на трудоустройство иностранных работников в определенных секторах экономики РФ, таких как медицина и образование.

После этого вице-премьер КР Эдиль Байсалов сообщил, что в Кыргызстане надеются избежать возможных ограничений по поводу трудовых мигрантов. Также он подчеркнул важность свободного доступа к трудовому рынку.

Источник: ura.news


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URL: https://www.vb.kg/438820
Теги:
миграция, Россия, Таджикистан
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