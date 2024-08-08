Митинг-реквием в честь подвига Чолпонбая Тулебердиева

В Бишкеке состоялся митинг-реквием в честь Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Мероприятие прошло с участием мэра столицы Айбека Джунушалиева, депутата ЖК КР Марата Мураталиева, директора общественного фонда имени Чолпонбая Тулебердиева Байымбета Мураталиева и главы района Сарылбек уулу Улана.

На митинге собравшиеся возложили цветы к памятнику герою и почтили его память минутой молчания.

Прозвучали выстрелы почетного караула, символизируя дань уважения великому подвигу Чолпонбая Тулебердиева, отдавшего свою жизнь во имя Родины.

Мэр Айбек Джунушалиев в своей речи подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах героев, которые служат примером мужества и патриотизма для молодого поколения.

"Память о таком подвиге не только сохраняет историческую правду, но и служит источником вдохновения для будущих поколений. Подвиги таких героев, как Чолпонбай Тулебердиев, являются образцом мужества, стойкости и самопожертвования", - отметил глава столицы.

Мероприятие завершилось возложением цветов и дружескими беседами участников, которые поделились своими воспоминаниями и мыслями о подвиге Чолпонбая Тулебердиева.