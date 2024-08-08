Погода
$ 85.00 - 85.50
€ 91.27 - 92.27

Митинг-реквием в честь подвига Чолпонбая Тулебердиева

189  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялся митинг-реквием в честь Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Мероприятие прошло с участием мэра столицы Айбека Джунушалиева, депутата ЖК КР Марата Мураталиева, директора общественного фонда имени Чолпонбая Тулебердиева Байымбета Мураталиева и главы района Сарылбек уулу Улана.

На митинге собравшиеся возложили цветы к памятнику герою и почтили его память минутой молчания.

Прозвучали выстрелы почетного караула, символизируя дань уважения великому подвигу Чолпонбая Тулебердиева, отдавшего свою жизнь во имя Родины.

Мэр Айбек Джунушалиев в своей речи подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах героев, которые служат примером мужества и патриотизма для молодого поколения.

"Память о таком подвиге не только сохраняет историческую правду, но и служит источником вдохновения для будущих поколений. Подвиги таких героев, как Чолпонбай Тулебердиев, являются образцом мужества, стойкости и самопожертвования", - отметил глава столицы.

Мероприятие завершилось возложением цветов и дружескими беседами участников, которые поделились своими воспоминаниями и мыслями о подвиге Чолпонбая Тулебердиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438822
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  