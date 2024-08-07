МЦР КР планирует делегировать функции ЦОН айыл окмоту

Министерство цифрового развития КР планирует делегировать функции центров обслуживания населения (ЦОН) айыл окмоту. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила глава ведомства Нурия Кутнаева.

По ее словам, данные меры принимаются в целях масштабирования работы ЦОН.

"В айыл окмоту будут работать операторы, которые будут выполнять функции менеджеров ЦОНа. Наряду с этим также планируем запустить проект по аутсорсингу банками некоторых услуг ЦОН с учетом всех требований к информационной безопасности. Тем самым мы расширим точки приема документов", - сказала она.