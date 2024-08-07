Погода
$ 84.55 - 85.00
€ 91.27 - 92.27

300 боевиков ВСУ при поддержке танков атаковали Курскую область

154  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ВСУ утром 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронетранспортеров атаковали российские позиции в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Войска РФ совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ РФ отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику, в том числе и украинским резервам на территории Сумской области.

Также успешно применяется авиация, которая нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники украинской армии.

В Минобороны отметили, что в результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков и четыре бронетранспортера.

В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее стало известно, что сегодня украинские боевики попытались проникнуть в Курскую область, но их действия были пресечены. Telegram-канал Mash писал, что в составе ДРГ было около 100 человек, они прибыли на тяжелой технике, с американскими винтовками М4, гранатами и взрывчаткой типа С4. В сообщении также отмечалось, что не менее 20 бойцов ВСУ погибли, а еще около 50 были ранены.

Как сообщалось, вооруженные силы России уничтожили сразу два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" ВСУ в Сумской области.

Источник: aif.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438825
Теги:
Россия, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  