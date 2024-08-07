300 боевиков ВСУ при поддержке танков атаковали Курскую область

ВСУ утром 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронетранспортеров атаковали российские позиции в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Войска РФ совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ РФ отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику, в том числе и украинским резервам на территории Сумской области.

Также успешно применяется авиация, которая нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники украинской армии.

В Минобороны отметили, что в результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков и четыре бронетранспортера.

В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее стало известно, что сегодня украинские боевики попытались проникнуть в Курскую область, но их действия были пресечены. Telegram-канал Mash писал, что в составе ДРГ было около 100 человек, они прибыли на тяжелой технике, с американскими винтовками М4, гранатами и взрывчаткой типа С4. В сообщении также отмечалось, что не менее 20 бойцов ВСУ погибли, а еще около 50 были ранены.

Как сообщалось, вооруженные силы России уничтожили сразу два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" ВСУ в Сумской области.

Источник: aif.ru