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Ильхам Алиев получил послание относительно горных инициатив Кыргызстана

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Специальный представитель президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова совместно с и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Азисом Сапаралиевым 5-6 августа посетили Азербайджан, сообщает пресс-служба ведомства.

Кыргызская делегация провела переговоры и консультации с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым.

Азербайджанской стороне было передано послание президента Садыра Жапарова, адресованное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву относительно глобальных горных инициатив Кыргызстана.

Стороны обсудили совместные мероприятия в рамках климатической и горной повестки в ходе 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая состоится в ноябре 2024 года в городе Баку.


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URL: https://www.vb.kg/438827
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан
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