Таалайбек Ибраев принял участие во встрече министров энергетики стран ЦА

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев совершил рабочий визит в Республику Казахстан. и принял участие во встрече министров энергетики государств Центральной Азии.

На встрече председательствовал министр энергетики Республики Казахстан А.М. Саткалиев, в ней приняли участие министр энергетики Кыргызской Республики Т.О. Ибраев, министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Д.Ш.Джума, министр энергетики Туркменистана А.Б.Сапаров, и министр энергетики Республики Узбекистан Ж.Т.Мирзамахмудов.

Стороны обсудили вопросы установления партнерских отношений между странами Центральной Азии по развитию энергетики, расширению сотрудничества в традиционных источниках энергии, включая нефтепродукты и газ, укреплению сотрудничества в сфере гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, реализации проектов с использованием зеленых технологий.

Также рассматривается углубление сотрудничества и обмена опытом, а также инвестиций в реализацию технологических проектов в энергетической сфере.

Стороны считают цифровую трансформацию электроэнергетики приоритетной и выразили готовность обмениваться опытом и сотрудничать в этом направлении.

На встрече выступил министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, который в первую очередь поблагодарил министров энергетики стран Центральной Азии за оперативную поддержку в сложный период восстановления после аварии на столичной ТЭЦ в феврале этого года. Далее министр акцентировал внимание на следующем.

"В целом хотелось бы подчеркнуть, что у кыргызской стороны сложились добрососедские, дружеские и хорошие отношения с министерствами энергетики стран Центральной Азии. Выражаю высокую заинтересованность в сотрудничестве во всех сферах, которые повысят энергетическую безопасность и независимость страны.

Сегодня Кыргызская Республика является одним из признанных лидеров гидроэнергетического рынка в Центрально-Азиатском регионе и обладает высоким потенциалом производства гидроэнергетики и энергетики на основе возобновляемых источников энергии.

Мы заинтересованы в участии соседних стран в качестве инвесторов в гидроэнергетических проектах Кыргызстана.

Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что проект строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" является региональным энергетическим проектом.

Проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 включает в себя широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы для страны и Центральноазиатского региона. Поэтому наша цель – реализовать этот проект в срок.

В заключение предлагаю проводить регулярные встречи и совместно реализовывать пути взаимодействия, сотрудничества и инвестиций в энергетическую сферу региона", - сказал министр Т.Ибраев.

По итогам встречи министров энергетики стран Центральной Азии было подписано Коммюнике.