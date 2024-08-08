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Сотрудники ГНС изъяли 90 тысяч пачек контрафактной жевательной резины

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Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля изъяли пачки жевательной резины сомнительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в частности, на одном из рынков города Бишкек были изъяты из незаконного оборота 90 тысяч пачек жевательной резины "ORBIT" неизвестного происхождения.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы на подлинность изъятой продукции. В случае подтверждения контрафакта, материалы будут переданы в судебные органы для его конфискации и дальнейшего уничтожения.

Отметим, рейдовые мероприятия проведены в рамках пресечения нарушений прав правообладателя на товарный знак жевательной резины "ORBIT".


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URL: https://www.vb.kg/438853
Теги:
ГНС, рейд
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