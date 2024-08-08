Сотрудники ГНС изъяли 90 тысяч пачек контрафактной жевательной резины

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля изъяли пачки жевательной резины сомнительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в частности, на одном из рынков города Бишкек были изъяты из незаконного оборота 90 тысяч пачек жевательной резины "ORBIT" неизвестного происхождения.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы на подлинность изъятой продукции. В случае подтверждения контрафакта, материалы будут переданы в судебные органы для его конфискации и дальнейшего уничтожения.

Отметим, рейдовые мероприятия проведены в рамках пресечения нарушений прав правообладателя на товарный знак жевательной резины "ORBIT".