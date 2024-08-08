ГКНБ задержал предпринимателя, финансировавшего ОПГ Камчы Кольбаева

Установлен факт финансирования деятельности ОПГ т.н. "вора в законе" Камчы Кольбаева со стороны частного предпринимателя в лице И.Б.Б. в криминальных кругах известен как "Тапанча". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что И.Б.Б. имея близкие связи с покойным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым, а также являясь его членом ОПГ, через органы местного самоуправления города Чолпон-Ата посредством аффилированных лиц оформил большее количество пляжных зон, расположенных вблизи пансионата "Голубой Иссык-Куль" и "Кыргызское Взморье". Таким образом, улучшил свое финансовое положение, выраженное в приобретении дорогих недвижимых и движимых имуществ, в открытии нескольких субъектов предпринимательства, а также улучшением своего социального статуса. Вместе с тем, установлено, что Б.И. часть незаконно полученных денежных средств регулярно направлял на пополнение т.н. "воровской казны" К.Асанбека.

7 августа гражданин КР И.Б.Б. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других движимых и недвижимых имуществ полученные преступным путем.