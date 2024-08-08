За два года обучены около 59 тысяч педагогов Кыргызстана

За последние два года в рамках проекта "Образование для будущего", реализуемого Министерством образования и науки при финансовой поддержке Всемирного банка, около 59 тысяч педагогов из 1200 пилотных школ повысили свои профессиональные навыки. Об этом сообщает пресс-служба вышеназванного проекта.

По ее данным, обучение началось в феврале 2023 года и завершится в августе 2024 года. Тренинги проходят в гибридном формате – онлайн и оффлайн:

• по программе "Цифровая грамотность" – 36 тысяч учителей;

• по программе "Инновационные педагогические технологии" – 7 тысяч учителей;

• по программе "Инновационные педагогические технологии и основы STEM-образования" – 8 тысяч учителей;

• по программе "Коррекционное чтение" – 7 тысяч учителей;

• по программе "Балалык" – 827 воспитателей (воспитатели новых создаваемых 560 краткосрочных детских садов).

Следует отметить, что целью тренингов является улучшение результатов обучения путем подготовки детей к обучению, повышение компетентности учителей и педагогических навыков, позволяющих им эффективно работать в классе.

Все учебные программы включены в существующие системы подготовки и обучения учителей.