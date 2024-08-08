ГКНБ задержан член ОПГ Камчы Кольбаева по прозвищу Тапанча

ГКНБ КР установлен факт финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" Камчы Кольбаева со стороны частного предпринимателя И.Б.Б., в криминальных кругах известного как "Тапанча". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что И.Б.Б., имея близкие связи с покойным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым, через органы местного самоуправления города Чолпон-Ата посредством аффилированных лиц оформил большее количество пляжных зон, расположенных вблизи пансионатов "Голубой Иссык-Куль" и "Кыргызское Взморье".

Таким образом, И.Б.И. часть незаконно полученных денежных средств регулярно направлял на пополнение т.н. "воровской казны" Камчы Кольбаева.

7 августа 2024 года гражданин КР И.Б.Б. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других движимых и недвижимых имуществ полученные преступным путем.