Погода
$ 85.00 - 85.50
€ 91.27 - 92.27

ГКНБ задержан член ОПГ Камчы Кольбаева по прозвищу Тапанча

121  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР установлен факт финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" Камчы Кольбаева со стороны частного предпринимателя И.Б.Б., в криминальных кругах известного как "Тапанча". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что И.Б.Б., имея близкие связи с покойным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым, через органы местного самоуправления города Чолпон-Ата посредством аффилированных лиц оформил большее количество пляжных зон, расположенных вблизи пансионатов "Голубой Иссык-Куль" и "Кыргызское Взморье".

Таким образом, И.Б.И. часть незаконно полученных денежных средств регулярно направлял на пополнение т.н. "воровской казны" Камчы Кольбаева.

7 августа 2024 года гражданин КР И.Б.Б. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других движимых и недвижимых имуществ полученные преступным путем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438857
Теги:
задержание, ОПГ, предприниматель, Камчы Кольбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  