Россия помогает Кыргызстану стать промышленной державой

Кыргызстан переживает настоящее экономическое чудо. Во многом это связано с тем, что на фоне геополитической напряженности между коллективным Западом и Россией, последняя, как следствие, смещает фокус своих интересов, в том числе экономических, в Центральную Азию.

Для нашей страны кризис во взаимоотношениях между Россией и западными партнерами стал супершансом на экономическое возрождение. Кыргызстан очень быстро среагировал на ситуацию и встроился во все возможные торгово-логистические цепочки с участием РФ. В результате этого стратегическое партнерство между нашими странами обрело дополнительную глубину, поскольку оказалось, что не только мы нуждаемся в России, но и она в нас.

Прозападные эксперты, как правило, принижают уровень наших взаимоотношений, отводя КР в них лишь роль транзитного канала. На самом же деле, конечно, все гораздо сложнее.

Действительно в Россию транзитом идет довольно крупный поток товаров через нашу территорию. И это нормально. После того как Запад в одностороннем порядке решил нарушить существующие договоренности, закрыл границы, разрушил логистические цепочки поставок. Однако выход на соседние рынки через нас это лишь малая доля нашего сотрудничества.

За годы работы в едином экономическом пространстве наши государства выстроили прочные и взаимовыгодные отношениях во многих сферах, в том числе и различных секторах экономики. Все эти годы Россия планомерно помогала Кыргызстану перестраивать экономику из реэкспортной в производственную. И главным инструментом в достижении этой цели стал Российско-Кыргызский Фонд развития.

Правительства Кыргызстана и России учредили фонд в ноябре 2014 года. Меньше чем через год он предоставил первое финансирование. Таким образом РКФР работает на территории нашей страны уже десять лет. За это время он заслужил статус ведущего финансового института развития экономики Кыргызстана, а также стал движущей силой углубления интеграционных процессов между нашими странами.

РКФР с умом распорядился выделенными российской стороной деньгами. Он направил их на реализацию приоритетных секторов экономики, добившись тем самым положительного социально-экономического эффекта для всей страны. В республике созданы тысячи новых рабочих мест, выросли налоговые поступления в бюджет и увеличился экспорт отечественной продукции за рубеж.

Так, совокупная выручка бизнеса, профинансированного фонда, по итогам 2023 года превысила 100 млрд сомов. Таким образом компании, поддержанные Фондом, внесли существенный вклад во внутренний валовый продукт страны. При этом суммарные налоговые отчисления заемщиков РКФР в бюджет оцениваются в десятки миллиардов сомов.

Важной частью работы фонда является финансирование экспортоориентированных компаний. Оценка, которая проводилась в 2019 году, показала, что объем экспорта предприятий и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность при поддержке РКФР, только в Россию вырос на 34%, в страны ЕАЭС - на 8%.

Для наибольшего охвата клиентов фонд ведет инвестиционно-кредитную деятельность по двум направлениям - предоставление кредитов в рамках прямого и проектного финансирования, а также при помощи целевого фондирования комбанкам для последующего финансирования малого и среднего бизнеса.

"Конечно Российско-Кыргызский фонд развития очень нужен нам. Он изначально создавался для поддержки экономики Кыргызстана. Я знаю, что он вкладывает много денег в экономику нашей страны. Причем речь не только о крупных бюджетообразующих предприятиях, но также и поддержке малого и среднего бизнеса. В моем кругу есть предприниматели, которые получали в фонде финансирование, и они довольны. Это дало им возможность расширить свой бизнес, запустить производство и т.д", - отмечает экс-депутат Евгения Строкова.

Так, за девять лет работы РКФР профинансировал в Кыргызстане проектов на $680 млн. Причем, начиная с прошлого года РКФР принял решение вложить в экономику республики до 2027 года $630 млн.

По заявлению главы фонда Артема Новикова, которое он сделал в начале 2023 года, перед РКФР стоят новые масштабные задачи по модернизации и технологическому перевооружению экономики Кыргызстана. Что и потребует от фонда крупных вложений. При этом внимание будет сконцентрировано на проектном подходе. А именно фонд поддержит новые проекты в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях.

Сказано - сделано, в 2023 году РКФР вложил в экономику Кыргызстана $160 млн. Причем впервые в истории фонда утвержденный бюджет по финансированию был перевыполнен на 30%. Так, что прошлый год стал рекордным по объемам выделенных средств за все время деятельности Российско-Кыргызского Фонда развития.

В 2023 году при поддержке РКФР запущено более 20 крупных проектов. Кроме того, он приступил к реализации таких мегапроектов как: строительство цементного завода ОсОО "Терек Таш", ГЭС "Куланак" и завода керамической плитки ОсОО "Асылташ". Требуемый для реализации этих проектов объем инвестиций оценивается в $325 млн, из них Фонд предоставил $114 млн.

Сегодня фонд активно работает над запуском дополнительных энергомощностей. Это объясняется дефицитом электроэнергии, образовавшимся в стране, без чего запуск новых производств невозможен. На конец прошлого года в портфеле фонда находилось восемь проектов по строительству ГЭС совокупной мощностью 161 мегаватт.

Помимо этого, РКФР реализуются проекты в области продовольственной безопасности. Производители, которым помог фонд покрывают до 80% потребностей населения страны в товарах первой необходимости. Не забывает он и о социальных проектах. В 2023 году им было запущено пять образовательных учреждений на 1 тысячу 750 ученических мест. В Кызыл-Кие и Таласе открыты современные медицинско-диагностические центры, а в Бишкеке - детская кардиохирургическая клиника.

"Фонд в своей работе также реализует социальные проекты. Но, что печально, о его работе знают не многие. РКФР столько вложил в Кыргызстан, принес столько полезного и хорошего, но об этом практически не говорят. В СМИ очень мало освещают его работу, от чего много информации не доходит до простых людей. А об этом нужно говорить. Знаете, как наши западные "партнеры", сделают на копейку, а растрезвонят на миллион. И поэтому, конечно, нужно больше рассказывать о фонде, о том, что это делает для нас Россия, чтобы люди понимали и знали об этом", - заключила Строкова.

За время своей работы в Кыргызстане фонд оказал существенное влияние на экономику нашей страны. Он продемонстрировал устойчиво положительные финансовые результаты: быстрое наращивание кредитного портфеля как по прямому финансированию, так и по финансированию малого и среднего бизнеса через коммерческие банки Кыргызстана.

Деятельность РКФР по кредитованию хозяйствующих субъектов республики охватила все регионы страны. Фактически на территории республики у него нет конкурентов. Фонд создал отдельный сегмент рынка долгосрочного кредитования и стал действенным и эффективным инструментом для модернизации предприятий. Но, что еще более важно его деятельность не увеличивает долговую нагрузку на государственный бюджет Кыргызстана.