Угрозу МТО можно преодолеть только вместе

Вбейте в поисковике словосочетание "террористическая атака" и вы убедитесь, что каждый день по всему миру происходят нападения террористов с многочисленными жертвами. На сегодня угроза терроризма носит глобальный характер и остается одним из самых больших вызовов для стран всей планеты.

Страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, также очень уязвимы перед потенциальными атаками террористов. Уровень угрозы для нас более чем существенен, поскольку рядом с нами располагается Афганистан, который эксперты традиционно называют плацдармом для всякого рода террористических организаций.

Собственно, этого мнения придерживаются и афганские политики. Во всяком случае когда-то бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявлял, что присутствие в его стране США способствовало распространению терроризма и разрастанию такой группировки, как "Исламское государство".

Надо отметить, что этот процесс продолжился и после выхода США из Афганистана. Главы спецслужб стран СНГ на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб содружества, проходившем в Бишкеке, высказали мнение о том, что в южном приграничье стран ЦА накапливается террористический потенциал. Боевиков и наемников, разделяющих радикальные религиозные воззрения и состоящих в различных экстремистских и террористических организациях, в регион перебрасывают массово. Их тренируют в специальных лагерях подготовки и не без помощи спецслужб НАТО и Великобритании, преуспевших в создании такого рода формирований - на их счету появление "Талибана", "Аль-Каиды" и других МТО.

Судя по всему, и сегодня коллективный Запад в лице американцев и британцев не гнушается прибегать к услугам террористических организаций. Например, в рамках своего противостояния с Россией. Тому пример ужасающий террористический в подмосковном "Крокус Сити Холле". Новости о трагедии только начали проявляться в эфире, а официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уже заявлял, что Штаты знали о подготовке теракта ИГИЛом и даже пытался убедить всех, что не Украина (читай США) была его заказчиком. Откуда, спрашивается, у американцев такая осведомленность, если они сами не причастны к случившемуся?

В первый месяц лета в России случилось еще несколько нападений террористов. 16 июня группа сторонников ИГ захватила заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. От превращения этой террористической акции в трагедию спасли энергичные действия спецназа и то, что экстремистам не удалось добраться до оружейной комнаты и завладеть автоматами и боеприпасами. А в Дербенте и Махачкале группа местных сторонников ИГ атаковала синагоги и православные храмы сразу в двух дагестанских городах, убив при этом гражданских лиц, включая православного священника, которому зверски перерезали горло, а также не менее 15 силовиков.

Кстати, нечто подобное могло случиться и у нас в Кыргызстане в конце прошлого года. В Джалал-Абаде в декабре 2023 года сотрудники ГКНБ предотвратили теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы. Взорвать храм собирались два несовершеннолетних парня. Их завербовали через интернет эмиссары ИГИЛа: промыли мозги и подготовили к теракту, который благодаря бдительности спецслужб не состоялся.

Вернемся к терактам в российском Дагестане. Ответственным за эти кровавые события стали боевики террористической организации "Вилаят Кавказ". Последняя является "дочкой" афганского филиала ИГИЛ "Вилаят Хорсан", активизацию которого ранее отмечал Комитет национальной безопасности Казахстана. По различным оценкам, численность боевиков этой структуры за последнее время возросла с 500 до 6000 подготовленных террористов, поскольку сегодня боевики "Исламского государства" массово перемещаются с Ближнего Востока в северные провинции Афганистана.

Очевидно, что четкое понимание всей опасности ситуации, связанной с наращиванием террористического потенциала на северных границах исламского эмирата, есть у руководства как у властей стран Центральной Азии. Также ясно, что руководители наших стран осознают, что бороться в одиночку с такой внушительной угрозой, как международный терроризм, просто невозможно. Именно поэтому ключевым партнером по безопасности постсоветских стран региона остается Россия, обладающая ресурсами и опытом противодействия терроризму, и разделяющая общее понимание проблемы с Кыргызстаном и другими странами ЦА.

"На сегодняшний день ясно, что ни одна страна, будь то большая держава или небольшое государство, не смогла полностью справиться с международным терроризмом и экстремизмом. Это подтверждается множеством терактов и экстремистских актов по всему миру, включая Центральную Азию и нашу республику. В последние несколько лет сотрудничество в рамках ШОС также сыграло определенную роль в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом", - отмечает общественный деятель Артур Медетбеков.

По его словам, также ОДКБ имеет четкую парадигму борьбы с терроризмом через свои структуры, такие как Антитеррористический центр и другие межгосударственные организации.

"Международный терроризм обладает широким охватом и значительным экономическим и политическим потенциалом. Пока существуют международные террористические организации с большими ресурсами и поддержкой со стороны некоторых государств и политиков, борьба с ними остается сложной задачей. В Центральной Азии наиболее активными группировками являются "Исламское движение Узбекистана" и "Союз исламского джихада", которые позже присоединились к "Аль-Каиде" и ИГИЛ. В последнее время эти организации изменяют свои названия и используют информационные ресурсы для привлечения и вербовки молодежи. К примеру, в 2014 году более тысячи наших молодых людей были вовлечены в эти группировки. Организация "Исламское государство Ирака" и Леванта (ИГИЛ) и сегодня имеет влияние в Кыргызстане и других странах Центральной Азии. Эти группы поддерживают связь через интернет и мобильные устройства. ОДКБ, ШОС и СНГ активно работают над противодействием международному терроризму, включая проведение учений с привлечением войск и сил, необходимых для борьбы с терроризмом. Важным элементом является обмен информацией между странами-членами и поддержка массовых медиа в этих вопросах. Для минимизации влияния международных террористических организаций требуется постоянная и скоординированная работа", - считает эксперт.

Тем более важно это теперь, когда террористы, по сути являющиеся инструментом коллективного Запада в борьбе за глобальное превосходство, в любой момент могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Центральной Азии и превращения ее в площадку для антироссийской агрессии в будущем.

Нужно отметить, что уже сейчас западники активно стремятся навязать странам региона свое военное присутствие в регионе для того, чтобы оттеснить Россию, оттеснить Китай. И для этого будут использоваться всевозможные ресурсы, в том числе и ситуация в Афганистане.

Поэтому в основе главной формулы противодействия международному экстремизму и терроризму должен стать принцип неделимости безопасности, о котором в последние 5–7 лет руководство Российской Федерации неоднократно говорило на самых разных уровнях. Он подразумевает взаимное уважение суверенитета государств, невмешательство во внутренние дела и динамичное взаимовыгодное развитие и сотрудничество. И если обратить внимание на частоту проведения всевозможных консультаций по линии МИДов, по линии министров обороны между Москвой, Бишкеком, Астаной, Ташкентом и Душанбе, то станет очевидно, что, сегодня, на самом деле, к вопросу активизации угроз террористическо-экстремистского характера, в наших странах относятся очень и очень серьезно.