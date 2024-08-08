Погода
$ 85.00 - 85.50
€ 91.27 - 92.27

Почему нужно, важно и давно пора развивать 5G в Кыргызстане

116  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан заслуживает новейших технологий. Нас ждет захватывающее будущее, которое обещают возможности 5G.

Будучи технологическим лидером, абоненты которого стали первыми кыргызстанскими пользователями скоростного стандарта 4G, Мобильный оператор О! уже давно готов к развёртыванию технологии связи пятого поколения. Готов и рынок Кыргызстана, так как процент проникновения смартфонов с поддержкой 5G в региональных центрах уже превысил 20%.

Почему развитие 5G в Кыргызстане необходимо, важно и должно было начаться ещё вчера?

Развитие технологий связи является важнейшим фактором экономического и социального прогресса. Внедрение сети пятого поколения 5G открывает новые возможности для цифровой трансформации общества, повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни граждан.

На днях в Минцифры Кыргызстана сообщили о планах по запуску государственного облачного хранилища G-Cloud в скором времени для улучшения оказания услуг населению. При этом ключевым драйвером развития региональных data-центров в Центральной Азиии аналитики Business Wire называют именно развертывание 5G.

Развитие 5G несёт экономические преимущества

Исследования показывают, что внедрение 5G может привести к увеличению ВВП на 1-1,5% в год. В Кыргызстане это может означать миллиарды сомов в виде дополнительных доходов для экономики. Технология может способствовать созданию новых рабочих мест, что поможет снизить уровень безработицы и повысить уровень жизни населения. Наличие передовой телекоммуникационной инфраструктуры, такой как 5G, является значительным преимуществом для привлечения инвестиций.

Социальные и технологические преимущества

С внедрением 5G откроются новые возможности для инноваций в таких областях, как умные города, интернет вещей (IoT), автономные транспортные средства и промышленная автоматизация. Технология пятого поколения поможет повысить эффективность управления городским хозяйством, создать условия для устойчивого развития. Сети 5G позволят значительно улучшить доступ к дистанционному образованию и медицинским услугам. В отдаленных районах страны студенты смогут получать качественное образование через интернет, а пациенты - консультироваться с врачами и получать удаленную медицинскую помощь.

Геополитические преимущества

Современные коммуникационные технологии играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Сети 5G предоставляют более безопасные и устойчивые каналы связи, что важно для оперативного обмена информацией и координации действий государственных служб. Развитие 5G в Кыргызстане также позволит стране активнее участвовать в международных проектах и инициативах, связанных с цифровизацией и инновациями. Это укрепит позиции Кыргызстана на международной арене и позволит наладить более тесное сотрудничество с другими странами и международными организациями.

Что происходит в мире?

Коммерческая эксплуатация 5G в соседних странах по Центральной Азии уже начата в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Соседи подчёркивают важность технологии, которая уже открывает новые возможности для развития экономики, образования, здравоохранения и других сфер жизни.

По последним данным около 300 провайдеров услуг в мире уже запустили коммерческие услуги 5G. Около 90 операторов в 64 странах объявили о намерениях запустить сеть 5G в самое ближайшее время.

Ожидается, что 5G станет доминирующей технологией мобильного доступа к 2028 году. По прогнозам, количество пользователей 5G к 2029 году составит 60 процентов от всех мобильных пользователей.

При этом уменьшается популярность 4G, так как пользователи продолжают переходить на 5G, как это уже происходит в странах Африки.

По всему миру продолжается отключение сетей 2G и 3G. Подавляющее большинство провайдеров услуг в Европе в настоящее время отключают сети 3G, чтобы перераспределить спектр для использования с сетями 4G и 5G.

Где останется Кыргызстан в этой гонке новейших технологий?

По мнению экспертов, нагрузка на сети 4G LTE растет постоянно и скоро они просто не будут справляться с ней, что отразится на качестве жизни граждан.

Очевидно, что уже сейчас необходимо активно работать над развитием 5G-инфраструктуры, чтобы обеспечить будущее процветание и устойчивое развитие Кыргызстана.

Справочно: с 2017 года в Кыргызстане успешно проводятся аукционы на радиочастоты. Правила таких аукционов определены текущим законодательством. Но торги на частоты на 5G с 2022 года регулярно откладываются по неизвестным причинам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438866
Теги:
#O!, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  