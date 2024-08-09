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Олимпиада-2024: Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал

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- Назгуль Абдыразакова
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Член сборной КР по боксу Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По их данным, боксер выступает в весовой категории до 57 кг.

В поединке 1/8 финала он одолел соперника из Кубы Сайделя Ивана Орта Родригеса дель Рейда.

В четвертьфинале боксер оказался сильнее американца Джамаля Харви и прошел в полуфинал.

В полуфинале одержал победу над Хавьером Ибанесом Диасом из Болгарии и вышел в финал Олимпиады в Париже.


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URL: https://www.vb.kg/438871
Теги:
бокс, Франция, Кыргызстан, Олимпийские игры
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