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Задержан кримавторитет Эркин Мамбеталиев

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В рамках борьбы с организованной преступностью и противодействия коррупционным проявлениям в государственных структурах, получены данные о причастности к преступному сообществу криминального авторитета Рысбека Акматбаева, а также Камчы Кольбаева, Мамбеталиева Эркин Шамытаевича, который ранее был судим за особо тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что Мамбеталиев используя криминальные связи и особое влияние в преступном сообществе Акматбаева и Кольбаева, под покровительством последних решал личные вопросы коммерческого характера.

По имеющимся данным, Мамбеталиев на протяжении длительного времени осуществлял действия по легализации (отмыванию) преступных доходов, где многочисленные движимые и недвижимые имущества в виде квартир, земельных участков, коммерческих объектов, дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на его близких родственников, на большинство из которых отсутствуют какие-либо разрешительные документы.

В рамках возбужденного уголовного дела по факту участия в организованной преступной группировки, сотрудниками ГКНБ проведены обысковые мероприятия, в ходе которого изъяты целый арсенал огнестрельного оружия, а также выявлены имущества, приобретенные незаконным путем порядка свыше 4 млн долларов.

В настоящее время Эркин Мамбеталиев задержан в ИВС ГУВД г.Каракол по ст 261 ч.2 УК КР (Участие в организованной группе).

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/438876
Теги:
ГКНБ, задержание, Иссык-Кульская область, ОПГ, Камчы Кольбаев
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