7 кыргызстанцев получили ипотеку без взноса благодаря Гарантийному фонду

В июле 7 граждан стали обладателями своего жилья без первоначального взноса благодаря Гарантийному фонду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, объем ипотечных кредитов на покупку семи объектов недвижимости составил 21 млн 227 тыс сом, а сумма гарантий, предоставленных Гарантийным фондом для внесения первоначального взноса выдана в размере 2 млн 468 тыс. сомов.

Ипотечные гарантии были предоставлены жителям Таласской, Нарынской и Чуйской областей.

За указанный период в Таласской области приобретено 2 объекта недвижимости на сумму 5 млн 120 тыс. сомов с гарантийной поддержкой в размере 530 тыс. сомов. Также 2 жителя Нарынской области и 3 жителя Чуйской области стали обладателями жилья стоимостью 6 млн 328 тыс и почти 9 млн 800 тыс соответственно, с гарантийной поддержкой 673,6 тыс сомов и 1 млн 264 тыс сомов.

Отметим, что в рамках вышеуказанного соглашения благодаря поддержке ОАО "Гарантийный фонд" уже 132 жителя республики стали собственниками ипотечного жилья без первоначального взноса.