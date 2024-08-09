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Жапаров: На следующую Олимпиаду отправим наших спортсменов с казанами мяса

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном своем интервью информагентству "Кабар" прокомментировал замечания некоторых кыргызстанцев по поводу того, что нашим спортсменам на Олимпиаде в Париже не созданы достаточные условия.

По словам главы государства, в Кыргызстане за последние 4 года стали больше уделять внимание спортсменам.

"Во-первых, не стоит искажать информацию. Последние четыре года мы уделяем большое внимание нашим спортсменам и поэтому уже есть результаты. Если раньше мы думали, что едва сможем участвовать, то на этот раз у нас есть амбиции выиграть как минимум 3 золотые медали.

Во-вторых, конечно, есть недостатки Олимпийского комитета в организационном плане. Например, надо было предусмотреть наличие психолога и диетолога. Что касается еды: если спортсменам не подошла еда организаторов, они могли сами позаботиться о питании. За 15-20 дней до Олимпиады мы вручили каждому по 5 тысяч долларов на питание, витамины и одежду. Хотели, чтобы спортсмены чувствовали себя свободнее.

В Париже было много еды. Однако то, что нравится одному человеку, может не понравиться другому. Мы, кыргызы, не можем жить без мяса. Вот почему каждый спортсмен должен был заботиться о своем желудке.

Слава Богу, сейчас мы уделяем нашим спортсменам больше внимания, чем раньше. Вот уже 3 года, например, мы обеспечиваем наших бойцов самыми дорогими витаминами. За год было потрачено 4 миллиона сомов. Раньше у нас были спортсмены, которые жили в общежитиях. Мы создали для них условия, купили квартиры и заплатили арендную плату. Теперь, даст Бог, у них будут свои квартиры.

Раньше, когда наши спортсмены выезжали на международные соревнования, деньги не распределялись вовремя, средств не было, они у всех занимали деньги и ехали на соревнования. Неужели мы так быстро забыли обо всем этом? Я своими глазами видел, как они ездят на соревнования, а потом погашают долги, когда получают деньги. Эти дни остались позади. Такого больше не будет.

Короче говоря, мы теперь знаем как готовиться к следующей Олимпиаде. На следующую Олимпиаду отправим наших спортсменов с казанами мяса, запасами казы-карта. А пока давайте не будем искать оправданий, а будем поощрять и поддерживать наших спортсменов", - заявил президент.


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URL: https://www.vb.kg/438878
Теги:
Олимпийские игры, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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