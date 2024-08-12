В России появился режим высылки мигрантов. Как он будет работать

В России установят новый правовой режим - режим высылки. Его будут применять в отношении иностранцев, нелегально пребывающих в нашей стране или иным образом нарушивших закон. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, пишет "Независимая газета".

Новый режим будет задействован в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, или если они совершили правонарушение, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, иностранцы будут обязаны воздерживаться от деятельности, наносящей ущерб интересам нашей страны, бережно относиться к окружающей среде, материальным и культурным ценностям, не нарушать права и свободы граждан РФ, не мешать работе органов власти. Также они должны будут уважать традиционные духовно-нравственные ценности.

Сведения о нарушителях условий пребывания в России внесут в реестр контролируемых лиц.

К тем, в отношении кого действует режим высылки, будут применять ряд ограничений. "Иностранцев будут вносить в специальный реестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции, - сообщил спикер Госдумы. - Кроме того, мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране".

Мало того, им запретят регистрировать бизнес, получать водительские права и пользоваться ими, открывать банковские счета или переводить деньги. Также они не смогут выезжать за пределы определенного региона или муниципалитета - без разрешения органа внутренних дел. Полицейские получат право проникать в помещения, где находится подконтрольный мигрант.

По оценке спикера, это позволит избежать "серых" и мошеннических схем легализации мигрантов. А правоохранительные органы смогут наладить контроль над данной сферой.

Если приезжий нарушает режим, будут приниматься решения о его депортации. Решения о выдворении сможет принимать не только суд, но и полиция. Этому посвящен еще смежный закон, который также подписал глава государства. Мигранты, которых предстоит выдворить за пределы страны, должны будут содержаться в спецучреждениях не более 48 часов. Этот срок может скорректировать суд, увеличив его до 90 дней.

Также уточняется, что списки мигрантов в режиме высылки будет вести МВД. Полицейские смогут запрашивать у госорганов и властей иностранных государств документы, которые нужны для контроля за мигрантами, в том числе составляющие коммерческую, банковскую и налоговую тайну.

Помимо этого, ежегодный срок пребывания иностранцев в России сократят со 180 до 90 дней. Исключение при этом сделают для тех, у кого есть трудовой патент или разрешение на работу. Вступление в силу - с 1 января 2025 года. За указанное время гастарбайтер должен будет либо получить разрешение на работу, либо выехать обратно, объяснил ранее "РГ" первый замглавы комитета по обороне Алексей Журавлев.

Он назвал важным, что мигранта можно будет выслать из России без судебного решения, просто за правонарушения. По оценке депутата, в дополнение к этому закону следовало бы расширить список преступлений, за которые полагается депортация, а также сделать нелегальное пребывание в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, меры были подготовлены для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией, преступностью, правонарушениями среди иностранных граждан. Благодаря этим решениям вводятся дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности в сфере миграции, сказал он.