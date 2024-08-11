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Что делать при домогательствах в транспорте: номера для помощи

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Общественный фонд "Лига защитников прав ребенка" при поддержке мэрии города Бишкек и финансовой поддержке Посольства США в Кыргызстане в партнёрстве с Институтом Омбудсмена КР продолжают информационную кампанию направленную на предупреждение домогательства в общественном транспорте. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По ее данным, на электронных банерах размещена информация о правильных действиях для защиты женщин и детей от домогательства:

Замечать, помогать и звонить на телефоны: 111,102, 115.

Также в микроавтобусах по перевозке пассажиров расклеены плакаты содержащие информацию о важности проявлять нулевую терпимость к домогательству и насилию в общественном транспорте в отношении женщин и детей.

ГУВД города Бишкек призывает пострадавших от домогательства в общественном транспорте и лиц, ставших свидетелями незамедлительно сообщить ближайшему сотруднику милиции или по короткому круглосуточному номеру 102.

Отметим, что каждая жалоба и обращение по фактам домогательства и насилия находится на контроле руководство столичной милиции.


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URL: https://www.vb.kg/438887
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